WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Folha Popular
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicredi
Lazzaretti
Império
Unimed
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Tarzan
Meganet
Câmara

Comissão aprova ampliação de lista de beneficiários de regularização de ocupações urbanas

O projeto segue para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação do Plenário da Câmara

22/10/2025 11h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que amplia os beneficiários da Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E).

Pela proposta, a Reurb-E poderá ser aplicada a um único imóvel isolado, desde que pertencente a núcleo informal anterior a 22 de dezembro de 2016. A medida beneficia inclusive instituições religiosas, entidades de assistência social e organizações sem fins lucrativos.

Como tramita em caráter conclusivo, o texto seguirá para o Senado, a menos que haja recurso para votação no Plenário.

A Reurb é uma política pública para regularizar áreas urbanas ocupadas de forma informal. Ela permite que os moradores obtenham o título de propriedade e acesso a serviços públicos como água, luz e esgoto.

A Reurb é dividida em dois tipos: de Interesse Social (S), voltada para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 7.590); e de Interesse Específico (E), destinada a pessoas ou entidades que não se enquadram como de baixa renda. Os beneficiários da Reurb-E são responsáveis pelos custos do processo de regularização.

A relatora, deputada Bia Kicis (PL-DF), recomendou a aprovação da proposta após ajustes técnicos em uma versão da Comissão de Desenvolvimento Urbano para o Projeto de Lei 1905/23 , do deputado Dr. Jaziel (PL-CE).

Responsabilidade técnica
 Com as mudanças feitas pela relatora, o texto, que altera a Lei 13.465/17 , permite que profissionais registrados em conselhos de técnicos industriais e de técnicos agrícolas possam realizar levantamentos planialtimétricos e georreferenciamentos para regularização fundiária urbana.

“Com a regularização fundiária urbana, espera-se que as famílias possam obter a titulação das propriedades, o que trará segurança jurídica e acesso a serviços públicos e a financiamentos”, disse Dr. Jaziel, autor do projeto original.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto amplia licença-paternidade para um mês se empresa aderir a Programa Empresa Cidadã
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Motta anuncia votação do regime de urgência para projeto que cria bancada cristã
Bruno Spada/Câmara dos Deputados CPMI ouve ex-procurador do INSS afastado em operação sobre fraudes
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Seco
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Império
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Agro Niederle
Tarzan
Seco
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Últimas notícias
Há 8 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 8 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 8 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 8 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 8 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
APPATA
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Meganet
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Sala
Tarzan
Ipiranga
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados