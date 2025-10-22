WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Folha Popular
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Mecânica Jaime
Niederle
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Senado Federal

‘Super MEI’, com receita anual de R$ 140 mil, é aprovado pela CAS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que altera os valores de enquadramento do microempreendedor individual...

22/10/2025 12h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O PLP 60/2025, de Ivete da Silveira, teve relatório favorável de Veneziano Vital do Rêgo e segue para a CAE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
O PLP 60/2025, de Ivete da Silveira, teve relatório favorável de Veneziano Vital do Rêgo e segue para a CAE - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que altera os valores de enquadramento do microempreendedor individual (MEI), com limite de receita bruta anual de até R$ 140 mil. A proposta adota a expressão “Super MEI”.

O PLP 60/2025 , da senadora Ivete da Silveira (MDB-SC), recebeu parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), com três emendas. A matéria segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

A proposta altera o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte , classificando como MEI quem tenha receita bruta de até R$ 140 mil no ano-calendário anterior. Atualmente, esse limite é de R$ 81 mil.

O projeto cria uma faixa intermediária de contribuição para os microempreendedores que faturam entre R$ 81 mil e R$ 140 mil, correspondente à alíquota de 8% sobre o salário mínimo mensal. Para os que ganham até R$ 81 mil, a alíquota permanece sendo 5% sobre os salário mínimo.

Esse valor é pago pelos microempreendedores por meio do Documento de Arrecadação Simplificada (DAS), que também inclui impostos municipais e estaduais e garante à categoria benefícios como aposentadoria e auxílio-doença.

O texto original de Ivete da Silveira prevê a atualização anual do limite pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o índice oficial de inflação no Brasil. Além disso, permite que o microempreendedor tivesse até dois empregados — hoje pode ter no máximo um funcionário. Mas as emendas do relator suprimem essas duas alterações da legislação. Segundo Veneziano, a Secretaria da Receita informou que a correção automática do valor de enquadramento e a possibilidade de contratação de até dois empregados teriam impactos previdenciários significativos. Assim, o relator optou por manter no projeto apenas a mudança no limite de faturamento.

Para Ivete da Silveira, a ampliação do limite de faturamento vai impulsionar a atividade econômica e incentivar a formalização de muitos empreendedores. “A formalização como microempreendedor individual permite, por exemplo, a emissão de notas fiscais, a dispensa de documentos fiscais em determinadas hipóteses e o acesso a coberturas previdenciárias”, explicou.

Veneziano Vital do Rêgo salienta que a elevação do limite de faturamento corrige uma defasagem frente a uma inflação de 10 anos, quando o limite de R$ 81 mil foi fixado pela Lei Complementar 155, de 2016 . O relator também destacou que o projeto não compromete diretamente as receitas da União, porque o MEI é regime simplificado que já possui carga tributária reduzida.empree

— A ampliação dos limites pode, inclusive, favorecer a formalização de atividades econômicas, com impacto positivo na arrecadação a médio prazo — afirmou. O relator também disse ser oportuno registar na ementa da proposição a expressão “Super MEI”, pela qual a iniciativa legislativa ficou conhecida.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta foi aprovada na CAE com apoio do relator, Fernando Farias, e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
A senadora Damares Alves recomendou a aprovação do projeto com alterações - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Fabiano Contarato apresentou voto favorável ao PL 5.329/2023, que segue à sanção presidencial - Foto: VALTERJR CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sala
Unimed
Sicredi
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Império
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Ipiranga
Unimed
APPATA
Império
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Últimas notícias
Há 8 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 9 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 9 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 9 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 9 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
F&J Santos
Sicredi
Seco
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Império
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
Meganet
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Sala
Império
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Sala
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados