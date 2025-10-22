WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Ipiranga
Folha Popular
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Niederle
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Senado Federal

Projeto que proíbe uso de telessaúde para orientação sobre aborto passa na CDH

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que proíbe o uso da telessaúde para orientação, prescrição ou realizaç...

22/10/2025 14h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Marcos Rogério apresentou relatório favorável ao PL 4.167/2023, de Eduardo Girão; texto vai à CAS - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Marcos Rogério apresentou relatório favorável ao PL 4.167/2023, de Eduardo Girão; texto vai à CAS - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que proíbe o uso da telessaúde para orientação, prescrição ou realização de procedimentos abortivos. O texto do senador Eduardo Girão (Novo-CE) recebeu relatório favorável do senador Marcos Rogério (PL-RO) e segue para a Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

O projeto de lei (PL) 4.167/2023 muda a Lei Orgânica da Saúde ( Lei 8.080, de 1990 ). Segundo Girão, uma organização não-governamental estaria orientando, por meio de telessaúde, vítimas de abuso sexual a realizar o aborto em casa. O senador lembra que o aborto é permitido em casos de estupro ou de risco à vida da mãe, mas somente em ambiente hospitalar com acompanhamento médico. O aborto provocado pela própria gestante, salienta, é crime previsto no Código Penal e punido com pena de detenção de um a três anos.

Para Marcos Rogério, a realização de procedimentos abortivos de forma remota pode colocar em risco a saúde e a vida das mulheres. O parlamentar lembra que, segundo o Ministério da Saúde, a interrupção da gravidez não se enquadra nos atendimentos admitidos pela modalidade de telessaúde.

“A modalidade tem permitido a expansão do acesso à saúde, especialmente em regiões isoladas. Entretanto, é preciso considerar que a realização de procedimentos médicos de forma remota, especialmente os de natureza abortiva, pode colocar em risco a saúde e a vida das mulheres. A ausência de supervisão presencial do profissional de saúde dificulta a avaliação completa das condições clínicas da paciente, a identificação de possíveis intercorrências e a prestação de socorro imediato em casos de emergência”, diz Marcos Rogério no relatório.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta foi aprovada na CAE com apoio do relator, Fernando Farias, e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
A senadora Damares Alves recomendou a aprovação do projeto com alterações - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Fabiano Contarato apresentou voto favorável ao PL 5.329/2023, que segue à sanção presidencial - Foto: VALTERJR CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Sala
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Fitness
Unimed
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Tarzan
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Império
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 9 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 9 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 10 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 10 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 10 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Império
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sala
Ipiranga
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Seco
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados