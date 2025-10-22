WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Sala
Folha Popular
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Seco
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Seu Manoel
Niederle
Fitness
Lazzaretti
Senado Federal

CDH aprova tempo maior de internação para adolescente em conflito com a lei

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que torna mais rígida a internação de crianças e adolescentes em confl...

22/10/2025 15h00
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Marcio Bittar apresentou relatório favorável ao PL 2.169/2019, de Flávio Bolsonaro; texto segue à CCJ, que aprovou proposta semelhante esta manhã - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Marcio Bittar apresentou relatório favorável ao PL 2.169/2019, de Flávio Bolsonaro; texto segue à CCJ, que aprovou proposta semelhante esta manhã - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (22) projeto que torna mais rígida a internação de crianças e adolescentes em conflito com a lei. Do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a proposta recebeu um substitutivo (texto alternativo) do senador Marcio Bittar (PL-AC), lido pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). O texto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que aprovou matéria semelhante pela manhã.

Originalmente, o PL 2.169/2019 aumentava de três para sete anos o prazo máximo de internação de crianças e adolescente em conflito com a lei. O substitutivo mudou o limite para cinco anos, podendo chegar a dez anos nos seguintes casos:

• ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ou
• ato infracional análogo a crime hediondo.

De acordo com o substitutivo de Marcio Bittar, se chegar à maioridade durante o cumprimento de medida, o autor do ato infracional deve ser transferido para unidade específica e separada dos demais adolescentes. A unidade deve ser distinta das prisões destinadas a adultos.

Outra alteração prevista no substitutivo é a criação da audiência de custódia para crianças ou adolescentes apreendidos em flagrante. Segundo o texto, o autor do ato infracional deve ser encaminhado à autoridade policial e, em seguida, apresentado ao Ministério Público.

Após 24 horas, deve ser submetido a audiência de custódia, em que o juiz decide sobre a legalidade da apreensão. O autor de ato infracional não pode ser liberado se for reincidente, se portar arma de fogo ou se já tiver cometido outra infração nos dois anos anteriores.

"Atos gravíssimos"

O projeto revoga a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA ( Lei 8.069, de 1990 ) que estipula uma internação máxima de três meses para o caso de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. Além disso, o substitutivo revoga o prazo máximo para internação antes da sentença, que hoje é de 45 dias.

De acordo com o substitutivo, a internação provisória não tem um prazo máximo. Mas a necessidade de manutenção da medida deve ser revisada a cada 90 dias pelo órgão emissor da decisão.

Segundo Flávio Bolsonaro, o aumento do número de atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes exige o endurecimento das penas. “A manutenção do prazo de três anos do período de internação não se mostra mais aceitável como resposta estatal face ao crescente aumento do número de atos infracionais graves e gravíssimos, resultando na sensação de impunidade e medo junto da população”, afirma o senador.

Segundo Márcio Bittar, o substitutivo concilia a proteção integral do adolescente com o direito da sociedade à segurança pública. Para ele, a internação mais longa vai proporcionar tempo adequado para que o adolescente reflita sobre a gravidade de seus atos e receba o acompanhamento necessário à reinserção social. “Um prazo maior de internação representa uma forma adicional de proteção à sociedade, ao evitar a liberação prematura de adolescentes que tenham cometido infrações graves e que ainda não apresentem sinais consistentes de recuperação”, argumentou o Bittar no relatório lido por Marcos Rogério.

Tramitação conjunta

O projeto de Flávio Bolsonaro tramita em conjunto com o PL 3.030/2019, do senador Fabiano Contarato (PT-ES). Entre outras medidas, o texto apensado prevê o aumento do tempo máximo de internação para cinco anos, e a liberação compulsória aos 23 anos de idade.

O projeto lista como objetivos da internação a boa formação física, intelectual, emocional, cultural, social, familiar, ética e cidadã do adolescente, bem como sua plena reinserção no convívio social e familiar. Marcio Bittar votou pela prejudicialidade do PL 3.030/2019 por considerar o texto de Flávio Bolsonaro mais eficaz para atingir os objetivos propostos.

O autor do projeto considerado prejudicado, Fabiano Contarato, elogiou a aprovação do PL 2.169/2019. Ele lembrou o caso do garoto Isaac Moraes, que teve o celular roubado e foi morto por um grupo de adolescentes em Brasília na semana passada.

— Sabe que foi o autor? Um menino de 15 anos que, há menos de um mês, saiu por tráfico de entorpecentes. Sabe o que o delegado falou? 'Eles riam, trocavam olhares de zombaria. Foi chocante. Caçoam da lei e das vítimas. Não demonstra, empatia nem arrependimento'. A medida socioeducativa mais rigorosa prevista em lei é de internação por até três anos — disse Contarato, que é autor do projeto semelhante aprovado pela CCJ na manhã desta quarta.

A presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), disse que a morte de Isaac Moraes comoveu Brasília.

— A gente não aguenta mais tanta violência. Que a a família receba nosso abraço, nossa solidariedade e nossas orações — disse.

Código Penal

O substitutivo também regras do Código Penal ( Decreto-Lei 2.848, de 1940 ) sobre atenuantes de pena e prazos de prescrição. Pela legislação em vigor, se o agente tiver menos de 21 anos, na data do fato, ou mais de 70 anos na data da sentença, a pena é reduzida — assim como o prazo de prescrição do crime, que cai pela metade. O substitutivo retira esses benefícios para menores de 21 anos e aumenta para 75 anos a idade mínima para redução da pena e do prazo de prescrição.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta foi aprovada na CAE com apoio do relator, Fernando Farias, e segue para a CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
A senadora Damares Alves recomendou a aprovação do projeto com alterações - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Fabiano Contarato apresentou voto favorável ao PL 5.329/2023, que segue à sanção presidencial - Foto: VALTERJR CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h07
26°
Tempo limpo Máxima: 26° - Mínima: 13°
26°

Sensação

3.43 km/h

Vento

35%

Umidade

Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Império
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Raffaelli
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Sala
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 10 minutos Avança criação de sistema eletrônico para agilizar compras públicas
Há 10 minutos Política Nacional contra o Antissemitismo passa na CDH e segue para CCJ
Há 10 minutos Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia
Há 10 minutos CDH amplia rol de políticas sociais para crianças e adolescentes; texto vai à sanção
Há 10 minutos Rogério Marinho critica exceções propostas ao arcabouço fiscal
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
APPATA
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Império
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Meganet
Seco
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados