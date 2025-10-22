WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Império
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Niederle
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Folha Popular
Meganet
Sicredi
Seco
Câmara

Comissão de Constituição e Justiça aprova garantia de vaga em escolas no período diurno para estudante com filho

Projeto de lei ainda será analisado pelo Senado

22/10/2025 16h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Renato Araújo / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, projeto que assegura aos estudantes com filhos ou dependentes (de até 17 anos) a oferta de vagas diurnas nos ensinos fundamental e médio. O objetivo é compatibilizar as atividades escolares de toda a família.

A medida deverá valer para a modalidade de educação de jovens e adultos (EJA) e para educação regular.

A proposta seguirá agora para o Senado, a menos que haja recurso para análise do Plenário.

Por recomendação da relatora, deputada Lídice da Mata (PSB-BA), foi aprovada a versão da Comissão de Educação para o Projeto de Lei 4593/21, da deputada Tabata Amaral (PSB-SP). O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

A proposta original assegurava apenas às mulheres com filhos ou dependentes de até 17 anos a oferta de vagas diurnas na modalidade EJA, em horários compatíveis com a escola dos herdeiros.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que permite compra anual de táxi com isenção de imposto
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Seco
Agro Niederle
Império
Sicredi
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Sala
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Fitness
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 22 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 22 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 22 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 22 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 22 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Seco
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Agro Niederle
Império
Unimed
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Mercado Balestrin
Fitness
F&J Santos
APPATA
Seco
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sala
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Império
Meganet
Fitness
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Seco
Sicredi
Unimed
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados