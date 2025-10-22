WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Folha Popular
Sicredi
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
APPATA
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Niederle
Ponto Grill
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Senado Federal

Paim defende tarifa zero para transporte como política de inclusão

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu o avanço da proposta de tarifa zero no transporte públ...

22/10/2025 17h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu o avanço da proposta de tarifa zero no transporte público. O parlamentar explicou que a medida já foi adotada em mais de 200 municípios e que os resultados apontam redução de custos para a população, maior movimentação no comércio local e incentivo ao uso do transporte coletivo.

Trata-se de uma medida que libera recursos no orçamento das famílias de baixa renda, principalmente, que hoje gastam grande parte dos seus rendimentos com transporte. Esse dinheiro volta para a economia, volta para o consumo, na alimentação, no vestuário, movimentando os pequenos negócios. Além do aspecto social e econômico, há também um impacto ambiental positivo, ou seja, a defesa do meio ambiente. Ao incentivar o uso do transporte público, reduzimos o número de carros nas ruas, diminuímos os congestionamentos, as emissões de gases poluentes, melhoramos a qualidade do ar e a vida nas cidades— disse.

O senador informou que é relator na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do projeto de lei ( PL 2.121/2024 ), de autoria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), que institui o Programa Tarifa Zero. A proposta autoriza municípios que aderirem voluntariamente ao programa a oferecer transporte público gratuito aos trabalhadores, por meio de credenciais fornecidas pelos empregadores. Paim acrescentou que o Ministério da Fazenda analisa modelos de financiamento para viabilizar um programa nacional e destacou que o governo federal já manifestou apoio à iniciativa. Segundo o parlamentar, experiências em cidades como Parobé (RS) demonstram a viabilidade do sistema.

A tarifa zero é mais do que uma proposta de transporte, é uma política de inclusão, de justiça e de cidadania. É o Estado estendendo a mão ao povo, garantindo o direito de ir e vir com dignidade. Assim, reafirmo agora, seguiremos firmes nesse debate, buscando consenso entre municípios, governo federal, empresas e trabalhadores, e é possível. Já está provado que é possível. O transporte gratuito é um investimento no futuro das cidades. É um investimento no bem-estar da população brasileira— destacou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
O projeto foi relatado pelo senador Otto Alencar, que é médico - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Programa Nacional de Cuidados Paliativos volta para a Câmara
O projeto foi votado como item extrapauta na sessão desta quarta - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Novas regras para facilitar pagamento de dívidas estaduais vão a promulgação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Rádio Municipal
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Sicoob
Sala
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Tarzan
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Fitness
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Últimas notícias
Há 22 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 22 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 22 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 22 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 22 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Sala
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados