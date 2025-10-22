WhatsApp

Medida provisória direciona recursos para a Embrapa combater praga da mandioca

A praga é causada por fungos e afeta principalmente culturas como cacau, cupuaçu e mandioca; o Congresso analisa a proposta

22/10/2025 17h29
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Governo de São Paulo
Divulgação/Governo de São Paulo

O Congresso Nacional analisa medida provisória (MP 1321/25) que abre crédito extraordinário de R$ 2,5 milhões no Orçamento de 2025 para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Os recursos serão direcionados para a Embrapa para ações de controle biológico contra uma ameaça à cultura da mandioca, chamada de Morte Descendente da Mandioca, causada por um fungo conhecido como "Vassoura de Bruxa". A ideia é ter soluções que garantam materiais genéticos resistentes.

A praga foi detectada no Amapá e, segundo a mensagem que acompanha o projeto, se alastra de forma agressiva, com relatos de perdas de até 100% em lavouras.

O problema estaria afetando de maneira significativa as populações indígenas da região.

Próximos passos
A medida provisória será analisada pela Comissão Mista de Orçamento e, depois, será votada pelos plenários da Câmara e do Senado.

VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que permite compra anual de táxi com isenção de imposto
