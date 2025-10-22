Semae participa do 3º Fórum Catarinense de Proteção e Bem-Estar Animal

Foto: Giovanni Kalabaide / Agência AL

A Diretora de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), Fabrícia Rosa Costa, representou o secretário da pasta, Emerson Stein, no 3º Fórum Catarinense de Proteção e Bem-Estar Animal, realizado nesta quarta-feira, 22/10. O evento, o maior encontro estadual de protetores e ativistas da causa animal de Santa Catarina, foi promovido no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa.

“Foi uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. O 3º Fórum Catarinense de Proteção e Bem-Estar Animal é um espaço fundamental para fortalecer o diálogo entre o poder público, os protetores e toda a sociedade. A causa animal é feita de dedicação, empatia e compromisso e este encontro é uma oportunidade de unificar pautas, trocar experiências e avançar juntos. Seguiremos trabalhando para ampliar ações, parcerias e políticas que promovam mais dignidade e proteção a eles em todo o nosso estado”, ressalta a diretora da Dibea Estadual, Fabrícia Rosa Costa.

O fórum, promovido pela Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Alesc, reuniu protetores, ativistas da causa e profissionais das áreas de ciências biológicas, educação e defesa dos animais para discutir temas relacionados ao manejo correto de cães da raça pitbull, case de sucesso no atendimento a animais domésticos e de rua, acolhimento de animais vítimas de desastres naturais, políticas públicas nos municípios catarinenses, legislação sobre o tema, combate aos maus tratos e políticas com participação efetiva do Poder Público e da população.

“O evento representa a força de uma causa que une protetores, ativistas, profissionais e gestores públicos em torno de um mesmo propósito: o respeito à vida em todas as suas formas. O nosso programa Pet Levado a Sério, por exemplo, exemplifica o compromisso do governador do Estado, Jorginho Mello, na construção de um legado de estado na proteção animal por meio desse projeto que é pioneiro no estado e no Brasil neste segmento. Agradecemos a todos que dedicam tempo, energia e amor à causa animal nos municípios catarinenses”, declarou o secretário da Semae, Emerson Stein.

Governo de Santa Catarina é pioneiro na área de bem-estar animal

Atualmente, na área de políticas públicas de bem-estar animal, a Semae, por meio da Dibea Estadual, conduz o programa Pet Levado a Sério, o maior projeto de castração de cães e gatos do país. Com o término da etapa de inscrições, o Governo de Santa Catarina publicou a lista final dos municípios catarinenses contemplados com recursos para os mutirões de castrações locais. No total, serão aplicados mais de R$ 17 milhões para a realização de mais de 80 mil castrações em 273 cidades. As ofertas de capacitações técnicas aos municípios, que integram a lista de ações previstas pelo projeto, já estão em andamento pela diretoria.

A partir de agora, com a portaria publicada, no âmbito do programa, coordenado pela Dibea Estadual da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde, os municípios contemplados deverão apresentar o resultado dos procedimentos licitatórios para contratação das castrações. Na sequência, a documentação será analisada pela Semae e sendo validada, as cidades firmarão os termos para receberem os recursos.