WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Mercado Balestrin
Niederle
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Império
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Meio Ambiente

Semae participa do 3º Fórum Catarinense de Proteção e Bem-Estar Animal

Foto: Giovanni Kalabaide / Agência ALA Diretora de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), Fabrícia ...

22/10/2025 18h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Giovanni Kalabaide / Agência AL

A Diretora de Bem-Estar Animal da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae), Fabrícia Rosa Costa, representou o secretário da pasta, Emerson Stein, no 3º Fórum Catarinense de Proteção e Bem-Estar Animal, realizado nesta quarta-feira, 22/10. O evento, o maior encontro estadual de protetores e ativistas da causa animal de Santa Catarina, foi promovido no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. 

“Foi uma oportunidade de aprendizado e troca de ideias. O 3º Fórum Catarinense de Proteção e Bem-Estar Animal é um espaço fundamental para fortalecer o diálogo entre o poder público, os protetores e toda a sociedade. A causa animal é feita de dedicação, empatia e compromisso e este encontro é uma oportunidade de unificar pautas, trocar experiências e avançar juntos. Seguiremos trabalhando para ampliar ações, parcerias e políticas que promovam mais dignidade e proteção a eles em todo o nosso estado”, ressalta a diretora da Dibea Estadual, Fabrícia Rosa Costa.

O fórum, promovido pela Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal da Alesc, reuniu protetores, ativistas da causa e profissionais das áreas de ciências biológicas, educação e defesa dos animais para discutir temas relacionados ao manejo correto de cães da raça pitbull, case de sucesso no atendimento a animais domésticos e de rua, acolhimento de animais vítimas de desastres naturais, políticas públicas nos municípios catarinenses, legislação sobre o tema, combate aos maus tratos e políticas com participação efetiva do Poder Público e da população.

“O evento representa a força de uma causa que une protetores, ativistas, profissionais e gestores públicos em torno de um mesmo propósito: o respeito à vida em todas as suas formas. O nosso programa Pet Levado a Sério, por exemplo, exemplifica o compromisso do governador do Estado, Jorginho Mello, na construção de um legado de estado na proteção animal por meio desse projeto que é pioneiro no estado e no Brasil neste segmento. Agradecemos a todos que dedicam tempo, energia e amor à causa animal nos municípios catarinenses”, declarou o secretário da Semae, Emerson Stein.

Governo de Santa Catarina é pioneiro na área de bem-estar animal

Atualmente, na área de políticas públicas de bem-estar animal, a Semae, por meio da Dibea Estadual, conduz o programa Pet Levado a Sério, o maior projeto de castração de cães e gatos do país. Com o término da etapa de inscrições, o Governo de Santa Catarina publicou a lista final dos municípios catarinenses contemplados com recursos para os mutirões de castrações locais. No total, serão aplicados mais de R$ 17 milhões para a realização de mais de 80 mil castrações em 273 cidades. As ofertas de capacitações técnicas aos municípios, que integram a lista de ações previstas pelo projeto, já estão em andamento pela diretoria.

A partir de agora, com a portaria publicada, no âmbito do programa, coordenado pela Dibea Estadual da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde, os municípios contemplados deverão apresentar o resultado dos procedimentos licitatórios para contratação das castrações. Na sequência, a documentação será analisada pela Semae e sendo validada, as cidades firmarão os termos para receberem os recursos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Estado implementa modalidade Pix para pagamento de solicitações no Sistema Online de Licenciamento Ambiental
Evento inclui palestras e painéis debatendo inovação no ecoturismo e sustentabilidade -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema Governo anuncia criação de nova trilha de longo curso localizada no Vale do Taquari
Iniciativa agiliza acesso a atrações como o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul [foto de agosto/25] -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema Jardim Botânico, Zoológico de Sapucaia do Sul e Parque de Itapuã passam a aceitar pagamento via Pix
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Rádio Municipal
Sicredi
Império
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Tarzan
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Sala
Império
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Unimed
Sicredi
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
Seu Manoel
Meganet
Império
F&J Santos
APPATA
Últimas notícias
Há 22 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 22 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 22 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 23 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 23 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Seco
Lazzaretti
Tarzan
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Império
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
APPATA
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Sala
Império
Sicredi
Sicoob
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados