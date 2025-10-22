WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Mercado do povo
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Império
Seco
Folha Popular
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Seu Manoel
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Senado Federal

Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou a falta de investimentos em segurança pública no Dis...

22/10/2025 18h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), o senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou a falta de investimentos em segurança pública no Distrito Federal e a burocracia que, segundo ele, impede a convocação de novos policiais. O parlamentar disse que a situação tem contribuído para o aumento da violência e citou o assassinato de um adolescente de 16 anos durante um assalto.

— Nós temos, hoje, o menor contingente da história do DF em termos de policiais militares, polícia civil e bombeiro, exatamente por essa burocracia toda aí. Para você fazer um concurso e chamar [os aprovados], o governador tem que pedir, vai para o Planejamento, vai para a MGI [Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos], vai para o Ministério da Justiça, vai para a Casa Civil, depois vem aqui para o Congresso Nacional, volta para a Casa Civil, aí editam uma medida provisória. Um dos motivos dessa insegurança que está acontecendo em Brasília é exatamente a falta de contingente, a falta de respeito aos profissionais da segurança, o que é muito triste — afirmou.

O parlamentar também relatou casos de agressões a professores registrados em escolas do Distrito Federal e criticou a desvalorização da categoria. Izalci apontou ainda a crise enfrentada no setor de ensino, segundo ele, com baixos salários e condições precárias de trabalho. Para o senador, a educação precisa ser tratada como política de Estado.

A gente vê as péssimas condições, hoje, da educação, do salário dos professores, que sequer obedeceu àquilo que foi estabelecido no Plano Nacional de Educação e no plano diretor local da educação, que era para que o professor recebesse, no mínimo, 70% da média dos servidores. Hoje o professor está em penúltimo lugar em termos de remuneração. Nas escolas cívico-militares, basta ver o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], a melhora e as filas dos pais querendo matricular. Por quê? Porque é uma escola onde tem disciplina, tem respeito. É o que é preciso na educação. Você não tem como dar uma aula se o aluno não o respeita, se não há silêncio, se há uma baderna dentro da sala e se você não pode fazer nada com o aluno — declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
O projeto foi relatado pelo senador Otto Alencar, que é médico - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Programa Nacional de Cuidados Paliativos volta para a Câmara
O projeto foi votado como item extrapauta na sessão desta quarta - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Novas regras para facilitar pagamento de dívidas estaduais vão a promulgação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Lazzaretti
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Império
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Seco
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Sicoob
Tarzan
Ponto Grill
Império
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Império
APPATA
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Últimas notícias
Há 23 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 23 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 23 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 23 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 23 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Sala
Fitness
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Seco
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Fitness
APPATA
Sala
F&J Santos
Meganet
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Raffaelli
Sicredi
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados