WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Folha Popular
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Câmara

Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe

Proposta poderá ser votada no Plenário

22/10/2025 19h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (22) o regime de urgência para o projeto que cria a bancada cristã da Câmara.

Trata-se do Projeto de Resolução 71/25, dos deputados Gilberto Nascimento (PSD-SP) e Luiz Gastão (PSD-CE).

Segundo a proposta, a bancada será constituída por uma coordenação-geral e três vices-coordenadorias. A bancada poderá ter direito a voz e voto nas reuniões de líderes partidários. Além disso, o órgão poderá usar a palavra por 5 minutos semanalmente em Plenário.

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que permite compra anual de táxi com isenção de imposto
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Hugo Motta defende cooperação e equilíbrio para desenvolvimento do Sul e Sudeste
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Império
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Império
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Império
Sicredi
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Últimas notícias
Há 16 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 16 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 16 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 16 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 16 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seco
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Meganet
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Sala
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Império
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Império
Hospital Santo Antonio
Meganet
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Sala
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados