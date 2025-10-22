WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Folha Popular
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Niederle
Tarzan
Império
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Câmara

Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro

Representação foi motivada por críticas do deputado ao STF; PT vai recorrer ao Plenário da Câmara

22/10/2025 19h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados decidiu, nesta quarta-feira (22), arquivar a Representação 22/25, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O PT acusou o deputado de ferir o decoro parlamentar ao promover "ataques verbais a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal (STF), e ao tentar influenciar autoridades estrangeiras a impor sanções contra o Brasil".

O placar foi de 11 votos a favor do arquivamento e 7 contra. O líder da federação PT-PCdoB-PV, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que vai apresentar recurso ao Plenário contra a decisão.

O relator, deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), recomendou o arquivamento. Ele afirmou que a conduta de Eduardo Bolsonaro está amparada pela liberdade de expressão e que a representação partiu de uma premissa equivocada. “É hora de garantir que qualquer parlamentar possa se manifestar no Brasil e no exterior”, declarou Marcelo Freitas.

Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, não participou da reunião, conduzida pelo presidente do conselho, deputado Fabio Schiochet (União-SC).

Voto contrário
 Os deputados Chico Alencar (Psol-RJ) e Paulo Lemos (Psol-AP) apresentaram, sem sucesso, um voto em separado, contrário ao arquivamento.

Segundo Alencar, o deputado “fere o Código de Ética e Decoro Parlamentar por causa de declarações públicas” em que teria chamado ministros do Supremo de “milicianos togados” e condicionado as eleições de 2026 a uma eventual anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele criticou ainda o fato de o parlamentar “se declarar exilado nos Estados Unidos”, o que, segundo ele, “despreza o Conselho de Ética”.

Disputa política
 Para o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), o caso reflete uma disputa política e ideológica, não uma quebra de decoro.

“O deputado Eduardo decide um autoexílio nos Estados Unidos – e é seu direito individual. Tenho convicção de que ele decidiu pelo autoexílio para fazer um trabalho à luz do seu entendimento parlamentar”, afirmou.

O deputado Gustavo Gayer (PL-GO) declarou que Eduardo Bolsonaro está exilado por defender suas opiniões. “Ele teve que sair do seu país porque iria ser destruído, preso, condenado, porque ele decidiu não se calar. Ele colocou em risco a sua liberdade para defender a nossa”, disse.

A reunião do conselho foi encerrada antes da análise de outras representações, em razão do início da ordem do dia no Plenário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que permite compra anual de táxi com isenção de imposto
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Hugo Motta defende cooperação e equilíbrio para desenvolvimento do Sul e Sudeste
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h07
22°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
22°

Sensação

2.01 km/h

Vento

62%

Umidade

Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Municípios
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Derrubadas - RS
Secretaria de Saúde terá destaque na 3ª Rústica Salto do Yucumã
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 16 minutos Conselho de Ética arquiva representação do PT contra Eduardo Bolsonaro
Há 16 minutos Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe
Há 16 minutos Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Há 16 minutos Enamed: gabarito é divulgado nesta quarta-feira; saiba como acessar
Há 16 minutos Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
Seu Manoel
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Fitness
Seco
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Império
Mais lidas
1
Há 5 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Seco
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Meganet
Rádio Municipal
Império
Fitness
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados