WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
APPATA
Meganet
Folha Popular
Mercado do povo
Niederle
Sala
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Império
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Senado Federal

Senado aprova investimento de R$ 30 bi fora do arcabouço para Forças Armadas

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto de lei complementar que garante R$ 30 bilhões para projetos estratégicos da Defesa ...

22/10/2025 19h53
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (22) um projeto de lei complementar que garante R$ 30 bilhões para projetos estratégicos da Defesa Nacional nos próximos seis anos ( PLP 204/2025 ). Essa proposta cria uma nova exceção ao arcabouço fiscal para acomodar investimentos das Forças Armadas: serão R$ 5 bilhões por ano fora do limite de gastos orçamentários.

A matéria, que recebeu 57 votos favoráveis e 4 contrários, segue para a análise da Câmara dos Deputados.

De autoria do senador Carlos Portinho (PL-RJ), o projeto foi aprovado na forma de um texto alternativo apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). Esse texto alternativo recebeu contribuições dos militares.

O dinheiro deverá ser aplicado necessariamente na modernização do Exército, da Marinha e da Força Aérea Brasileira (FAB) e para garantir o avanço de programas como o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e o desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro, além da renovação da frota de caças com os jatos suecos Gripen.

— O PLP 204 tem o objetivo de garantir que os projetos estratégicos para a Defesa Nacional tenham pelo menos R$ 30 bilhões para investimentos em defesa nos próximos anos — reiterou Randolfe, que é o líder do governo no Congresso.

Segundo Portinho, a medida permitirá um melhor planejamento e uma melhor execução dos projetos estratégicos de interesse nacional, evitando descontinuidades que comprometem a eficiência e a efetividade de ações. Além disso, ele argumentou que o projeto busca evitar o desperdício de recursos, uma vez que projetos paralisados por falta de orçamento geram a deterioração de equipamentos e instalações.

— Dos aviões Gripen, comprados lá no governo Dilma, que ainda não foram entregues, só de juros desses contratos, que estão sendo renegociados a cada ano por falta de pagamento, nós já perdemos duas aeronaves. Eles já se equivalem ao preço de duas aeronaves. Então, o que é menos pior? O que é necessário é garantir esse orçamento e que a gente honre os compromissos que foram assumidos pela indústria de defesa — declarou ele.

Embora tenha reconhecido a importância de se garantir recursos para as Forças Armadas, o senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a forma como o governo tem tratado a questão fiscal, afirmando que “todas as semanas assistimos a um desfile de exceções que se tornam regras”.

A regra é: não se cumpre a meta fiscal estabelecida. (...) Neste caso não nos cabe discutir: nós temos é de realçar a importância das Forças Armadas, que precisam, de fato, estar bem equipadas, motivadas, bem remuneradas — disse Marinho, que é o líder da oposição no Senado.

Vários senadores defenderam a iniciativa, entre eles Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Foi excelente a concertação junto ao governo, que compreendeu que isso não é um projeto de governo, é um projeto do Estado brasileiro. O Estado brasileiro, há muito tempo, optou por ter Forças Armadas. Então, se tem Forças Armadas, tem de gastar com elas — afirmou Mourão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O requerimento para a homenagem foi aprovado pelo Plenário do Senado. A data da sessão ainda será marcada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 10 anos do Arquivo S
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado ratifica atualização de acordo internacional sobre tráfego marítimo
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

1.53 km/h

Vento

67%

Umidade

F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Raffaelli
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Unimed
Sala
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Lazzaretti
Sicredi
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
APPATA
Império
Sala
F&J Santos
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Ipiranga
Raffaelli
Últimas notícias
Há 1 hora Conab anuncia medidas para movimentar até 630 mil toneladas de arroz e apoiar setor produtivo
Há 1 hora Tecnologia: camas elétricas trazem mais conforto e segurança ao paciente no Hospital Unimed
Há 1 hora EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
Há 1 hora Câmara aprova regras para julgamentos do STF e envia texto ao Senado
Há 1 hora Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Império
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicoob
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Unimed
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Seco
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Lazzaretti
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Unimed
Império
Raffaelli
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Seco
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados