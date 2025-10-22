WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Niederle
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Folha Popular
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Justiça

Governo apresenta projeto que agrava pena para organizações criminosas

Texto cria novo tipo penal, com previsão de 30 anos de prisão

22/10/2025 20h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enviou na tarde desta quarta-feira (22) para análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da Casa Civil o projeto de lei chamado de Antifacção. A proposta inclui agravar a pena para lideranças e integrantes de organizações criminosas.

Os condenados pelo crime de "organização criminosa qualificada", que passaria a ser um novo tipo penal, poderão receber a pena de de 30 anos de prisão. O texto prevê ainda a criação de um banco de dados nacional para ter uma espécie de catálogo de informações dessas facções com a finalidade de reunir informações estratégicas para investigação e rastreamento desses grupos.

“Nós fizemos o possível para dar uma resposta nesse momento”, disse o ministro, que avalia que o Estado tem o desafio de estar “mais organizado do que o crime”, “cada vez mais sofisticado”.

Ele entende que a proposta é a de atualizar a lei das organizações criminosas, que é de 2013. O projeto prevê ainda ações para diminuir os recursos financeiros das facções de maneira mais rápida.

Um exemplo das ações seria a apreensão de bens, direitos ou valores do investigado, inclusive durante o curso do inquérito ou quando houver suspeita de que sejam produtos ou instrumento de prática de crimes.

Infiltração

Outra ação prevista pela proposta é a de infiltração de policiais e colaboradores na organização criminosa durante a investigação e até a possibilidade de criar pessoas jurídicas fictícias para facilitar a infiltração na organização criminosa

O projeto de lei ainda apresenta outra possibilidade, durante a investigação, ao autorizar o monitoramento dos encontros realizados entre presos provisórios ou condenados integrantes de organização criminosas

Penas de prisão

O ministro defendeu a necessidade de aumento de pena da organização criminosa simples, de 3 a 8 anos de prisão para de 5 a 10 anos. O agravamento ainda maior (de dois terços ao dobro) das penas ocorreria nos casos do tipo penal caracterizado como “organização criminosa qualificada”.

Entre os exemplos dessa característica, estão nos casos em que ficar comprovado o aliciamento de criança ou adolescente para o crime, ou mesmo quando a ação for funcionário público. Outra “qualificação” do crime organizado pode ser entendida nos casos de exercício de domínio territorial ou prisional pela organização criminosa.

São ainda situações de agravamento de pena o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido e quando houver morte ou lesão corporal de agente de segurança pública. Pelo projeto, o crime tipificado como de organização criminosa qualificada passa a ser considerado hediondo, ou seja, inafiançável.

* Em atualização

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paola de Orte/Agência Brasil Moraes diz que Eduardo Bolsonaro cria dificuldades para ser notificado
© Tomaz Silva/Agência Brasil Justiça absolve sete acusados de incêndio e mortes no Ninho do Urubu
© Valter Campanato/Agência Brasil Publicada decisão que condenou Bolsonaro; cabe recurso pela defesa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
19°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
19°

Sensação

1.53 km/h

Vento

67%

Umidade

Sicoob
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Meganet
Unimed
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Império
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Mecânica Jaime
Municípios
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Últimas notícias
Há 1 hora Conab anuncia medidas para movimentar até 630 mil toneladas de arroz e apoiar setor produtivo
Há 1 hora Tecnologia: camas elétricas trazem mais conforto e segurança ao paciente no Hospital Unimed
Há 1 hora EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
Há 1 hora Câmara aprova regras para julgamentos do STF e envia texto ao Senado
Há 1 hora Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 5 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 5 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 3 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 3 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
Seco
Raffaelli
Império
Sicoob
Fitness
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Agro Niederle
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados