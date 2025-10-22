WhatsApp

Senado Federal

Sessão especial vai celebrar os 10 anos do Arquivo S

O Senado vai promover uma sessão especial — em data a ser confirmada — para celebrar os 10 anos doArquivo S. O requerimento para a homenagem ( RQS ...

22/10/2025 20h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O requerimento para a homenagem foi aprovado pelo Plenário do Senado. A data da sessão ainda será marcada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
O requerimento para a homenagem foi aprovado pelo Plenário do Senado. A data da sessão ainda será marcada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial — em data a ser confirmada — para celebrar os 10 anos doArquivo S. O requerimento para a homenagem ( RQS 778/2025 ), apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS), foi aprovado pelo Plenário da Casa nesta quarta-feira (22).

A coleção de livros Arquivo S – O Senado na História do Brasilé um projeto editorial que apresenta episódios marcantes da história do país pela perspectiva do Senado. Os livros são produzidos pela Agência Senado.

Desde 2015, a cada ano é lançado um livro que compila as reportagens publicadas on-line, mensalmente, na coluna Arquivo S . Os textos são elaborados a partir dos documentos do Arquivo do Senado — que incluem discursos, debates e projetos de lei dos senadores de cada época. Os documentos mais antigos remontam a 1826, ano de inauguração do Senado.

Novas reportagens são disponibilizadas on-line na primeira sexta-feira de cada mês. Segundo o jornalista Ricardo Westin, um dos autores da coleção, historiadores são sempre entrevistados para apresentar o contexto de cada episódio e as interpretações mais atualizadas.

Paulo Paim destacou que a sessão especial irá comemorar o lançamento do décimo volume da coleção.

— Eu sou fã da TV Senado, da Rádio Senado e da Agência Senado. E eles, sabendo que eu sou um fã, pediram que eu apresentasse o requerimento para essa sessão — registrou Paim.

Novo livro

O novo livro da coleçãoArquivo S – O Senado na História do Brasilserá apresentado ao público em uma série de ações especiais, que incluem programas na TV Senado e na Rádio Senado e a participação na Feira do Livro de Porto Alegre.

O décimo volume mostra, entre outros temas, que o Brasil teve senadores negros no tempo da escravidão; que o recrutamento militar nessa época era uma verdadeira “caçada humana” que tinha como alvo a população negra livre e pobre; que o Dia do Trabalho foi oficializado em 1924 com o objetivo de substituir greves e protestos por celebrações públicas; e que um foco de resistência armada no Rio Grande do Sul impediu que o país sofresse um golpe de Estado em 1961.

Aproximação

Para a diretora daAgência Senado, Paola Lima, produzir oArquivo Sé uma forma de aproximar o Parlamento dos cidadãos.

— Quando as pessoas conhecem a história do Brasil e a atuação do Senado em momentos decisivos, passam a compreender melhor a importância da Casa não apenas no passado, mas também no presente. OArquivo S, em outras palavras, é também uma ferramenta de estímulo à consciência cidadã — afirmou ela.

Os dez volumes da coleçãoArquivo S – O Senado na História do Brasilestão disponíveis nas versões física e digital. O exemplar impresso pode ser adquirido, a preço de custo, no site da Livraria do Senado . Já a obra on-line pode ser baixada gratuitamente no site da Biblioteca do Senado .

DataSenado

Outro requerimento aprovado pelo Plenário nesta quarta-feira foi o RQS 776/2025 , apresentado pela senadora Augusta Brito (PT-CE). Ela solicitou uma sessão especial para celebrar os 20 anos do Instituto DataSenado. A data da solenidade ainda será agendada.

Em seu requerimento, Augusta ressalta que o DataSenado, unidade de pesquisa de opinião pública do Senado, nasceu com o propósito de transformar a escuta cidadã em subsídio concreto para a formulação de políticas públicas e para o aperfeiçoamento da legislação brasileira.

Augusta, que é a procuradora especial da Mulher no Senado, também destacou que a homenagem será uma oportunidade para apresentar a atualização do Mapa Nacional da Violência de Gênero, que deve trazer, de forma interativa, dados inéditos da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher 2025.

O senador Paulo Paim foi o autor do requerimento para a homenagem - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Paulo Paim foi o autor do requerimento para a homenagem - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado ratifica atualização de acordo internacional sobre tráfego marítimo
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Senado aprova investimento de R$ 30 bi fora do arcabouço para Forças Armadas
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Senado ratifica acordo de assistência jurídica mútua entre Brasil e Emirados Árabes Unidos
