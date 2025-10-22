WhatsApp

Miraguaí

Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí

Assistência Social

22/10/2025 21h32
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O município de Miraguaí recebeu na quarta-feira, 22, mais um importante apoio da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, com a entrega de donativos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

O ato contou com a presença do prefeito Leonir Hartk (Neco), do vice-prefeito Ricardo Fink, do coordenador municipal da Defesa Civil, Zé Carlos, do secretário da Saúde, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho), e da secretária de Assistência Social, Elenir da Silva, acompanhada de sua equipe. Também participaram servidores municipais que atuam diretamente no apoio às ações da Defesa Civil.

As doações representam mais um resultado do trabalho integrado entre a Administração Municipal e a Defesa Civil Estadual, reforçando o compromisso da gestão Neco e Ricardo com o bem-estar das famílias miraguaienses.

Durante o encontro, o tenente Monteiro, representante da Defesa Civil Estadual, destacou o empenho e a organização do município, que tem se mostrado atuante e preparado nas ações de prevenção e resposta a emergências. Ele reforçou a parceria e o alinhamento entre os órgãos locais e o Estado para que Miraguaí continue sendo contemplado com apoio em momentos de necessidade.

Na ocasião, foi também solicitada verbalmente uma viatura para a Defesa Civil de Miraguaí, a fim de melhorar as condições de trabalho da equipe local. O pedido será formalizado nos próximos dias junto à Defesa Civil do Estado.

O prefeito Neco e o vice-prefeito Ricardo agradeceram o apoio recebido e destacaram o empenho conjunto das equipes municipais e estaduais.

“Nosso trabalho é diário, buscando recursos e apoio para que Miraguaí continue avançando. Essas doações representam solidariedade, união e o compromisso de cuidar das pessoas”, afirmou o vice-prefeito Ricardo.

A Administração Municipal de Miraguaí segue comprometida em garantir apoio e dignidade às famílias, fortalecendo as ações de solidariedade e a presença do poder público junto à comunidade.

Com informações da Radio A Verdade

