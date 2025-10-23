WhatsApp

Câmara vota projeto que altera acordo sobre exposições internacionais

O Plenário da Câmara dos Deputados se reúne nesta quinta-feira (23), às 10 horas, para votar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 359/24, que alt...

23/10/2025 10h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Plenário da Câmara dos Deputados se reúne nesta quinta-feira (23), às 10 horas, para votar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 359/24, que altera a
convenção assinada em Paris em 1928 sobre exposições internacionais.

O tratado se refere a grandes exposições internacionais reconhecidas oficialmente pelo Bureau Internacional de Exposições (BIE), que têm o objetivo de estimular intercâmbio cultural, tecnológico e econômico entre países — como as conhecidas “Feiras Mundiais” (World Expos).

A aprovação do projeto permitirá que o Brasil:

  • regularize suas obrigações financeiras com o BIE;
  • recupere seu direito de voto — suspenso desde 2015 devido ao acúmulo de contribuições em atraso, e
  • concorra para sediar futuras exposições internacionais.

O Brasil é membro fundador do BIE e tem participado de diversas exposições organizadas pela entidade, como as realizadas em Zaragoza, Xangai, Milão e Dubai.

Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados