Câmara vota projeto que altera acordo sobre exposições internacionais

O Plenário da Câmara dos Deputados se reúne nesta quinta-feira (23), às 10 horas, para votar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 359/24, que altera a

convenção assinada em Paris em 1928 sobre exposições internacionais.

O tratado se refere a grandes exposições internacionais reconhecidas oficialmente pelo Bureau Internacional de Exposições (BIE), que têm o objetivo de estimular intercâmbio cultural, tecnológico e econômico entre países — como as conhecidas “Feiras Mundiais” (World Expos).

A aprovação do projeto permitirá que o Brasil:

regularize suas obrigações financeiras com o BIE;

recupere seu direito de voto — suspenso desde 2015 devido ao acúmulo de contribuições em atraso, e

concorra para sediar futuras exposições internacionais.

O Brasil é membro fundador do BIE e tem participado de diversas exposições organizadas pela entidade, como as realizadas em Zaragoza, Xangai, Milão e Dubai.