WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sala
Império
Folha Popular
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Niederle
Seco
Unimed
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Senado Federal

Plínio Valério pede votação de proposta que limita mandato de ministros do STF

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento na quarta-feira (22), defendeu a fixação de um limite de tempo para os mandatos de ministros ...

23/10/2025 11h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento na quarta-feira (22), defendeu a fixação de um limite de tempo para os mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar cobrou a votação de proposta de emenda à Constituição ( PEC 16/2019 ) apresentada por ele que previa mandato de oito anos para esses ministros — o texto passou a fixar o limite em 12 anos após mudança feita pela então relatora na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Plínio Valério citou a fala de despedida do ministro do STF Luís Roberto Barroso, que afirmou ser admirador do modelo alemão, onde o mandato dos juízes constitucionais é de até 12 anos. O senador criticou a permanência prolongada de ministros no cargo e disse que o tempo excessivo favorece abusos e interfere no equilíbrio entre os Poderes.

Temos hoje, no Supremo, dois ministros que poderão permanecer ainda por longo tempo. São os casos de Dias Toffoli, que chegou ao cargo com 41 anos e poderá ficar no cargo até 2041, perfazendo, portanto, nada menos do que 33 anos no cargo de ministro; e Cristiano Zanin, que chegou ao Supremo aos 47 anos e só sairá, pela aposentadoria compulsória, em 2050, após 20 anos. Sempre acreditei que os mandatos extensos demais levavam a cúpula do Judiciário a cometer abusos, quando menos por esclerosar o pensamento jurídico brasileiro— disse, pedindo que a PEC seja pautada para votação na CCJ.

O parlamentar também apontou como problema o uso frequente de decisões monocráticas e a retenção de processos por longos períodos. Ele afirmou ainda que o STF tem atuado além de suas atribuições, interferindo em temas de competência do Congresso Nacional, como aborto e licenciamento ambiental.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Arquivamento da MP 1.303/2025 e desidratação, na Câmara, dos ganhos fiscais do projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês aumentaram os desafios fiscais deste ano, aponta relatório da IFI - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Governo precisa de R$ 27 bi para cumprir meta, afirma IFI
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Zequinha Marinho critica uso de imagens de satélite em embargos ambientais
O requerimento para a homenagem foi aprovado pelo Plenário do Senado. A data da sessão ainda será marcada - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Sessão especial vai celebrar os 10 anos do Arquivo S
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
23°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
23°

Sensação

4.54 km/h

Vento

48%

Umidade

F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Império
Sala
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Unimed
Raffaelli
APPATA
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Tarzan
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sala
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Sicoob
Sicredi
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Império
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 18 minutos Câmara aprova reintegração do Brasil ao órgão global de exposições internacionais
Há 18 minutos Comissão debate impactos da regulamentação da inteligência artificial nos direitos culturais e na economia criativa
Há 18 minutos Hugo Motta anuncia votação de projetos sobre bebidas adulteradas e cobrança de bagagens
Há 19 minutos Governo precisa de R$ 27 bi para cumprir meta, afirma IFI
Há 59 minutos Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Sala
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seco
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Meganet
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Seco
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Seco
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Império
Meganet
Ipiranga
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados