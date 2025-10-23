WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Folha Popular
Unimed
Mecânica Jaime
APPATA
Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicredi
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
Direitos Humanos

Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho

Medida vale até esta sexta-feira e foi determinada pelo TRF3

23/10/2025 11h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O governo de São Paulo está impedido de demolir imóveis da Favela do Moinho até esta sexta-feira (24). O local é a última área favelizada do centro da capital. A medida foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) no dia 18 de outubro em atendimento a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo e da Defensoria Pública da União, após audiência dos dois órgãos com representantes das gestões federal, estadual e municipal.

A Justiça obrigou a gestão de Tarcísio de Freitas a retirar entulhos que ainda ficaram dentro da comunidade até a mesma data e a dar continuidade a esse serviço também depois, com o acúmulo resultante das demais estruturas derrubadas.

Na audiência, conforme registra documento do TRF3, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) diz que realizou o cadastro de 931 famílias/habitações no período de 14 de outubro a 2 de novembro de 2024 e que nenhuma delas será impedida de receber uma nova moradia, sob pretexto de ser considerada inelegível.

A CDHU informou, ainda, que até o momento 632 famílias já escolheram suas residências e deixaram a comunidade . Na ocasião, a empresa destacou que a Defensoria Pública de São Paulo fez uma relação de 137 famílias/habitações com pendências, das quais 107 foram localizadas no cadastro e 30 não constavam nele.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao todo, complementou a CDHU, 122 casas foram demolidas. Em relação a ter deixado entulhos se acumularem no interior da comunidade, a companhia declarou que havia restrições à entrada de máquinas que seriam utilizadas na tarefa e que as equipes tiveram que desempenhá-la de modo mais lento, devido a fatores como circulação de crianças na de ação das máquinas.

"As demolições são realizadas observando todos os critérios técnicos para impedir danos a imóveis ainda ocupados. No entanto, o avanço é fundamental, uma vez que as estruturas precárias expõem as pessoas que ainda circulam pelo moinho a riscos, sobretudo após a desocupação das casas", informa ainda a nota da CDHU.

A comunidade alega que a companhia não honrou os três termos acordados com os moradores, cumprindo apenas o de gratuidade dos imóveis, algo conquistado com a entrada do governo federal na negociação. Conforme apurou a reportagem da Agência Brasil , a maioria dos moradores ainda não se mudou para os novos imóveis. Além disso, também se quebrou o compromisso de serem endereços na zona central, próximos à comunidade onde viviam.

Outro aspecto estabelecido pela juíza federal Noemi Martins de Oliveira foi a permanência de equipes da Polícia Militar de dia e à noite na favela, "de forma não ostensiva, mas preventiva", para inibir novas ocupações.

Em mensagem enviada à Agência Brasil , a Secretaria da Segurança Pública afirmou que já mantém um efetivo na favela, incumbido de fazer o patrulhamento preventivo. "O objetivo é garantir a segurança dos moradores, mantendo a ordem pública, o que inclui a coibição de novas invasões das áreas desocupadas na favela. A PM também continuará prestando apoio ao trabalho da CDHU para resguardar a segurança dos servidores que atuam no local."

Em setembro, oito pessoas, incluindo líderes comunitários, foram presas no âmbito da Operação Sharpe, acusadas de terem ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em audiência popular, no último sábado (18), lideranças novamente denunciaram táticas ilegais que teriam sido usadas pela polícia para aterrorizar os membros da comunidade, como plantar droga ilícita para incriminar injustamente e tortura.

Entenda

Em meados de maio, o governo federal anunciou um acordo firmado com o governo do estado , possibilitando aos habitantes da Favela do Moinho comprar imóveis de até R$ 250 mil. A essa altura, quando a remoção dos moradores já completava três semanas, a intervenção ocorreu.

A intenção do governador Tarcísio de Freitas era de dar lugar a um parque e à estação Bom Retiro, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Os imóveis que seriam contemplados na ação coordenada por ele seriam de até R$ 250 mil, no caso daqueles localizados na zona central, e de R$ 200 mil, para outras localidades.

Com a revisão da proposta e a entrada do governo federal na negociação, a quantia máxima será de R$ 250 mil, sendo que o governo federal contribuirá com R$ 180 mil e o estadual com R$ 70 mil, ambos a fundo perdido, ou seja, dinheiro tirado de seus orçamentos. Isso permitiu que os moradores pudessem adquirir os imóveis gratuitamente, sem financiamento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
© Marcelo Camargo/Agência Brasil LGBTQIA+: encontro defende políticas púbicas para combater violência
© Paulo Pinto/Agência Brasil Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h07
23°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
23°

Sensação

4.54 km/h

Vento

48%

Umidade

Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Império
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 22 minutos Câmara aprova reintegração do Brasil ao órgão global de exposições internacionais
Há 22 minutos Comissão debate impactos da regulamentação da inteligência artificial nos direitos culturais e na economia criativa
Há 22 minutos Hugo Motta anuncia votação de projetos sobre bebidas adulteradas e cobrança de bagagens
Há 22 minutos Governo precisa de R$ 27 bi para cumprir meta, afirma IFI
Há 1 hora Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Fitness
Meganet
Sala
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Ponto Grill
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Tarzan
Lazzaretti
Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Unimed
Ipiranga
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Fitness
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados