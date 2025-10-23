WhatsApp

Comissão debate impactos da regulamentação da inteligência artificial nos direitos culturais e na economia criativa

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (28), audiência pública para discutir os impactos do projeto de lei que re...

23/10/2025 12h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Depositphotos
Depositphotos

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (28), audiência pública para discutir os impactos do projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial ( PL 2338/23 ) nos direitos culturais e na sustentabilidade econômica dos setores criativos.

O debate, solicitado pela deputada Denise Pessôa (PT-RS), será às 10 horas, no plenário 10.

Veja quem foi convidado

A parlamentar quer discutir como proteger os direitos culturais, para que o avanço tecnológico se dê em sintonia com a valorização da cultura nacional e a dignidade do trabalho intelectual. Ela acrescenta que a economia criativa representa mais de 3% do PIB e gera milhões de empregos no Brasil.

“A audiência pública permitirá o aprofundamento do debate sobre os riscos e oportunidades da inteligência artificial, bem como a construção de salvaguardas jurídicas que evitem a desvalorização do trabalho intelectual e a perda de empregos”, afirma.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Câmara aprova reintegração do Brasil ao órgão global de exposições internacionais
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Hugo Motta anuncia votação de projetos sobre bebidas adulteradas e cobrança de bagagens
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Projeto propõe troca do termo “Síndrome de Down” por “Trissomia do Cromossomo 21” em documentos e leis
Miraguaí - RS
Defesa Civil Estadual entrega novas doações a famílias de Miraguaí
Miraguaí - RS
CRAS de Miraguaí promove atividades de artesanato com adolescentes
Há 30 minutos Câmara aprova reintegração do Brasil ao órgão global de exposições internacionais
Há 30 minutos Comissão debate impactos da regulamentação da inteligência artificial nos direitos culturais e na economia criativa
Há 30 minutos Hugo Motta anuncia votação de projetos sobre bebidas adulteradas e cobrança de bagagens
Há 30 minutos Governo precisa de R$ 27 bi para cumprir meta, afirma IFI
Há 1 hora Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
