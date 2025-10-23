WhatsApp

Líder do governo quer votar projetos sobre corte de gastos e aumento da arrecadação

Depois dessas votações, segundo ele, o governo vai tratar da tributação

23/10/2025 13h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), informou que o Plenário pode votar, na semana que vem, propostas para reduzir gastos e aumentar a arrecadação do governo. Guimarães deu a declaração ao deixar a reunião do Colégio de Líderes desta quinta-feira (23).

Ele explicou que o governo só deve propor mudanças na tributação de alguns setores depois de analisar esses projetos. "Tudo tem seu tempo. Nós ainda não resolvemos nem a parte das despesas. Vamos por partes."

Bebidas e corte de incentivos
José Guimarães defendeu que a proposta de corte de gastos seja analisada junto com o projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas ( PL 2307/07 ).

"O texto está pronto, vamos tentar votar terça ou quarta-feira. Isso depende das negociações que estamos fazendo [com ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman]", ponderou.

Já o aumento de arrecadação poderá vir com o corte de incentivos tributários. Recentemente, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara apresentou o Projeto de Lei Complementar 221/25, que reduz em 10% os benefícios tributários concedidos pelo governo federal.

O texto, do deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), prevê duas etapas de cortes: 5% em 2026 e 5% em 2027.

"É um ralo enorme de quase R$ 600 bilhões e nós precisamos fazer um corte linear disso", defendeu José Guimarães.

Outras pautas
Guimarães anunciou ainda que o Plenário deve votar, na próxima semana, os projetos que ficaram pendentes nesta:

  • o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química (PL 892/25);
  • a regulamentação do serviço de vídeo sob demanda ( PL 2331/22 ); e
  • o fim da taxa cobrada de taxistas ( MP 1305/25 ).
Tenente Portela - RS
Hospital Santo Antônio é credenciado para Residência Médica em quatro especialidades
Tenente Portela - RS
Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
