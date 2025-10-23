Estado anuncia investimento de mais de R$ 3,5 milhões para espaços de esporte e lazer em Sinimbu

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou um investimento de mais de R$ 3,5 milhões para o município de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Parte do valor será utilizado para a construção de um novo ginásio esportivo multiuso na cidade, com aporte de R$ 3 milhões, dentro do Programa Rede de Ginásios Multiuso. As estruturas esportivas do programa são preparadas para, além da prática do exercício físico, servirem de abrigo e apoio em casos de desastres, como os meteorológicos.



Além da estrutura que será construída, o Ginásio Municipal do Esporte, já existente, passará por reformas, com investimento de R$ 350 mil do Programa Avançar Mais no Esporte. Também com recursos dessa iniciativa, espaços esportivos da cidade receberão R$ 90 mil em investimentos para iluminação. O governo ainda apoiará projetos do município contemplados no Programa Pró-Esporte RS , com aporte de R$ 130 mil. Em Sinimbu tem governo do Estado.

Os anúncios foram feitos pelo secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, que se reuniu com o prefeito do município, Wilson Molz. “Seguimos lutando pelo povo gaúcho em Sinimbu e nas demais cidades do Rio Grande do Sul para garantir esporte, segurança e qualidade de vida. Cada investimento nesse sentido é a certeza de que o Estado está no caminho certo”, destacou Franczak.

Investimentos históricos na área

O novo ginásio de Sinimbu está no escopo do Programa Rede de Ginásios Multiuso, que tem investimento do governo do Estado de R$ 55 milhões e prevê a construção de 15 estruturas em municípios atingidos pelas enchentes de 2024. A iniciativa integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e que foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

As instalações terão como diferencial, além da finalidade esportiva, a estruturação para acolher desabrigados e servir como centros de apoio humanitário. Antes do programa, as construções não eram pensadas para esse fim. As prefeituras garantirão os terrenos como contrapartidas, e esses espaços devem ser em áreas não alagáveis.

Já por meio do Programa Avançar Mais no Esporte, o Estado já investiu R$ 178 milhões desde 2019, na soma com o programa anterior Avançar no Esporte. Nesse período, foram realizadas mais de 272 obras de melhorias e construção de espaços esportivos e iluminação de espaços de lazer.

Sobre o Pró-Esporte RS

O Pró-Esporte RS é um programa de incentivo ao esporte para o financiamento de projetos esportivos e paradesportivos. O financiamento é indireto, pelo patrocínio de empresas que compensam o valor com o ICMS a recolher. São dez linhas de financiamento para diferentes tipos de projetos. O proponente pode ser pessoa física e jurídica (com ou sem fins lucrativos) ou prefeitura.

Todos os projetos inscritos passam pela Câmara Técnica do Pró-Esporte RS, que é um colegiado responsável pelo julgamento do mérito dos projetos.



Durante a gestão do governador Eduardo Leite, o Pró-Esporte recebeu mais investimento anual, de R$ 25 milhões para R$ 35 milhões, e executou, pela primeira vez em sua história, 100% do valor destinado. O programa passou por um processo de democratização, saindo de 14 para mais de 60 modalidades esportivas atendidas.

Os projetos inscritos aumentaram de 132 para mais de 2,4 mil, e os contemplados foram ampliados de 83 para mais de 700, fortalecendo, assim, a capilaridade e o impacto social da iniciativa.