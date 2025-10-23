WhatsApp

Educação

Escolas estaduais começam aplicação das provas do Saeb no Rio Grande do Sul

As escolas estaduais começaram, nesta quinta-feira (23/10), a aplicação das provas nacionais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Coo...

23/10/2025 16h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Estudantes da Rede Estadual puderam se preparar para as provas com diversas atividades promovidas pela Secretaria da Educação -Foto: Ascom Seduc
Estudantes da Rede Estadual puderam se preparar para as provas com diversas atividades promovidas pela Secretaria da Educação -Foto: Ascom Seduc

As escolas estaduais começaram, nesta quinta-feira (23/10), a aplicação das provas nacionais do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Coordenada pelo Instituto de Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a avaliação ocorre em todo o país, medindo a aprendizagem dos estudantes das redes pública e privada.

O Saeb tem como objetivo diagnosticar a realidade da educação brasileira, organizando dados que possam ser transformados em indicadores para subsidiar as políticas educacionais. A aplicação segue o calendário de agendamentos prévios com as escolas.

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a Rede Estadual demonstrou um engajamento exemplar nas ações de mobilização conduzidas ao longo deste ano e está preparada para as provas. “Tivemos uma participação histórica nas atividades de preparação, com destaque para mais de 94% de comparecimento no Simulado Saeb. Agora é o momento demonstrarmos o orgulho de cada comunidade por sua escola e pelo Rio Grande do Sul, mostrando o potencial e a força da educação gaúcha”, destaca.

No Rio Grande do Sul, as 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) estão mobilizadas para garantir a ampla participação no Saeb. O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), tem desenvolvido uma série de ações para auxiliar as equipes diretivas e os gestores, com encontros de formação, lives e eventos de mobilização, além de promover simulados com os estudantes.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Sobre o Saeb

Aplicado a cada dois anos, sempre nos anos ímpares, o Saeb avalia a proficiência dos estudantes, com foco em Língua Portuguesa e Matemática. Na edição deste ano, também serão realizadas questões amostrais em Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

As provas são voltadas para os alunos das etapas finais de cada ciclo da educação básica, envolvendo as turmas do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Além disso, o Saeb inclui ainda a realização de questionários contextuais para a comunidade escolar.

Os resultados do Saeb servem de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal indicador da educação pública no Brasil.

Premiações ereconhecimento

Como parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, os estudantes das escolas estaduais que participarem das avaliações do Saeb e do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) poderão ser premiados pelo desempenho.

Valorizando o esforço e o comprometimento com a aprendizagem, o governo do Estado irá contemplar os primeiros colocados em todas as turmas que obtiverem ao menos uma participação mínima de 80% nas provas. O aluno que alcançar o primeiro lugar em sua turma receberá R$ 3 mil; o segundo, R$ 2 mil; e o terceiro, por fim, R$ 1 mil.

Além disso, haverá o sorteio de um prêmio de R$ 2 mil entre os alunos das turmas que participaram das avaliações com ao menos 80% de presença.

A Rede Estadual aplicou, entre 8 e 18 de setembro, o Simulado Saeb como forma de familiarizar os alunos com o formato e a duração das provas. Os melhores desempenhos nas turmas do 5º e 9 anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio foram contemplados com prêmios em dinheiro.

Ao todo, 20.391 estudantes foram contemplados por desempenho, enquanto 6.797 foram sorteados em cada turma por conta do percentual de alta participação. No Simulado Saeb, 523 escolas da Rede Estadual tiveram 100% de participação, com todos os estudantes das etapas de ensino avaliadas realizando as provas.

O Simulado Saeb contou com o engajamento de mais de 167 mil estudantes em todo o Estado.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

