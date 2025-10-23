Ascurra sedia no dia 30 simpósio dedicado à agricultura familiar do Vale Europeu

Simpósio foi criado por demanda dos agricultores durante a 28ª Festa Per Tutti (Fotos: acervo pessoal)

Para colocar os agricultores familiares no centro das discussões sobre segurança alimentar, será realizado no dia 30 de outubro, em Ascurra, o 1º Simpósio da Agricultura Familiar do Vale Europeu. O evento, que acontece no Centro Integrado de Educação e no Parque Per Tutti, reunirá especialistas e palestrantes da Epagri para debater caminhos e oportunidades para fortalecer a agricultura familiar na região.

A nutricionista da prefeitura de Ascurra, Maira dos Santos, é quem está à frente do seminário. Ela conta que a ideia surgiu por demanda dos próprios produtores, durante a feira de Agricultura Familiar realizada durante a 26ª Festa Per Tutti, em agosto. “Eles pediram que produtos processados, como as geleias e bolachas, pudessem ser contemplados nas aquisições do município, para a merenda escolar. Então, criamos este evento para estreitar os laços entre produtores, nutricionistas e gestores dos municípios da nossa região”, relata.

O evento também pretende mostrar a importância do papel da nutricionista na alimentação escolar e tirar dúvidas sobre as mudanças no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que é referência internacional. Em 1º de outubro, o presidente Lula sancionou a Lei 15226/2025, que estabelece em 45% o percentual mínimo para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura e empreendedor familiar. Até então, este percentual era de 30%.

“Esta mudança favorece o produtor, que tem garantida a compra de sua produção, e através desta estabilidade financeira, abre espaço para jovens agricultores promovam melhorias na propriedade ou inovem no campo”, acredita Maira. Além da Epagri e prefeitura municipal, fazem parte da organização do evento a Associação dos Municípios do Vale Europeu (Amvale) e a Escola de Gestão do Vale Europeu (EGVE).

O vale europeu fica dentro do Vale do Itajaí e é formado pelos seguintes municípios: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó.

Palestras são destinadas a produtores, gestores e nutricionistas

A programação do simpósio tem início às 9h com uma apresentação cultural da rede pública de ensino, no Pavilhão Per Tutti. A primeira palestra tem como tema “Alimento local, impacto Global: agricultura familiar na alimentação escolar”, e será ministrada pela nutricionista e professora da FURB, Mariana Campos Martins Machado, para gestores e nutricionistas.

Às 9h20min, no Centro Integrado de Educação, a extensionista rural da Epagri e engenheira-agrônoma, Tatiane Carine Silva, vai fazer uma apresentação direcionada aos produtores rurais, sobre o papel da Empresa no apoio aos agricultores. Tatiane conta que atua de forma abrangente na assistência ao agricultor. No caso do PNAE, ela o auxilia no acesso à política pública, divulga os editais e, em conjunto com a nutricionista, auxilia a inserir seus produtos nos cardápios das escolas. “Também os ajudamos a elaborar os projetos de venda e reunir os documentos, já que muitos têm dificuldade em usar os serviços digitais”, relata.

Tatiane também ressalta o papel de articulador do extensionista rural, que fornece informações às nutricionistas sobre a produção regional, além de fazer capacitação junto às merendeiras para introduzir receitas com produtos locais e de boa aceitação pela garotada. “Outra questão importante é a sazonalidade dos produtos. Não adianta colocar uma determinada fruta no edital do segundo semestre se ela já foi colhida no primeiro”, explica.

Feira da Agricultura Familiar é aberta a produtores de outras regiões

Às 10h30min, as atividades voltam para o Parque Per Tutti, onde as extensionistas sociais da Epagri Mabel Lago e Roberta Ramos vão dar uma palestra sobre produtos e serviços da Empresa para apoio à gestão do PNAE. Às 11h, a nutricionista Maira dos Santos fará uma apresentação do trabalho realizado pela atual gestão na valorização da agricultura familiar no município.

Após o almoço, o engenheiro-agrônomo, deputado estadual e ambientalista Marquito fará a última palestra do evento, sobre políticas públicas de combate à fome e agricultura sustentável. Às 16h os participantes terão a chance de conhecer e adquirir o que a região produz de melhor na Feira Livre da Agricultura Familiar.

Além dos 13 municípios do Vale Europeu, vão participar da feira produtores de outros municípios como Santo Amaro da Imperatriz e Vitor Meirelles. Já entre gestores e nutricionistas, são esperados profissionais de Laurentino, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Ibirama e Itajaí. Quem estiver interessado em participar do evento, pode se inscrever até sexta-feira, 24, no fone (48) 99858-9803.

Serviço

O quê:1º Simpósio da Agricultura Familiar do Vale Europeu

Quando:quinta-feira, 30 de outubro, das 8h às 16h

Onde:Centro Integrado de Educação e Parque Per Tutti. Rua Lúcio Marchi, s/nº – Bairro Tamanduá

Informações: (48) 99858-9803.

