Turismo

Santa Catarina apresenta opções de turismo nas quatro estações durante a Brazil Travel Market 2025

Foto: Setur/DivulgaçãoO Governo de Santa Catarina, representado pela Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR), marca presença na B...

23/10/2025 17h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Setur/Divulgação

O Governo de Santa Catarina, representado pela Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (SETUR), marca presença na BTM – Brazil Travel Market 2025, que acontece em Fortaleza, Ceará, nos dias 23 e 24 de outubro. A participação em eventos estratégicos é fundamental para aproximar o estado de agentes e operadores da região, consolidando Santa Catarina como um destino de excelência durante todo o ano.

A BTM, sediada no Centro de Eventos do Ceará, reunirá feiras, capacitações e rodadas de negócios. No estande de Santa Catarina, a SETUR e os coexpositores terão a oportunidade de apresentar a vasta oferta de voos, hotelaria e lazer do estado, fomentando novas ações comerciais e ampliando o alcance para o público consumidor.

Estratégia Focada nas Quatro Estações

A presença da SETUR no evento é um pilar estratégico focada em apresentar opções de turismo em Santa Catarina, nas quatro estações do ano.

• Verão: com destaque para as famosas praias e a alta estação, que projeta crescimento no fluxo de turistas;
• Outono/Inverno: promovendo o turismo de frio na Serra Catarinense, o enoturismo e as experiências gastronômicas de inverno;
• Primavera: com foco no calendário festivo, incluindo as festas típicas germânicas (como a Oktoberfest) e outras celebrações culturais que se estendem por todo o estado.

Para a Secretária Catiane Seif, “estar na BTM, em Fortaleza, no Ceará, é uma ação prioritária para o nosso planejamento. O Nordeste representa um mercado consumidor com enorme potencial para Santa Catarina, e estar aqui nos permite um contato direto e qualificado com os agentes e operadores. O Governo tem um compromisso claro: apoiamos e investimos em todas as ações de promoção que garantam o crescimento do nosso turismo, gerando mais arrecadação e fortalecendo a economia catarinense durante todo o ano.”

A SETUR reafirma que a promoção ativa de Santa Catarina, tanto no Brasil quanto no exterior, é a chave para posicionar o estado como referência em turismo de qualidade.

