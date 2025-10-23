Semae lança oficialmente 3ª edição da Conferência Estadual da Zona Costeira de Santa Catarina

Fotos: Semae/Divulgação

Após o sucesso da 2ª Conferência Estadual da Zona Costeira de Santa Catarina, em setembro deste ano, em Itajaí, a Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) lançou oficialmente, na tarde desta quinta-feira, 23/10, a 3ª edição da conferência, que será realizada em 2026, na cidade de Laguna, no Sul do estado. O evento será construído pela pasta em parceria com a Univali e município de Laguna, com a participação dos setores costeiros, considerando os resultados da II Conferência e demandas recebidas pela secretaria relacionadas aos eixos temáticos da conferência.

Participaram da reunião de lançamento e alinhamento geral, o secretário da Semae, Emerson Stein, o secretário adjunto da pasta, Guilherme Dallacosta, o presidente da Fundação Lagunense do Meio Ambiente (FLAMA), Celso Albuquerque, a gerente de Integração e Planejamento Ambiental (Geipa), Monica Koch, o assessor de Educação Ambiental da Geipa, Nei Cunha, o professor e pesquisador da Univali, Marcus Polette e o mestrando em Ciência e Tecnologia Ambiental da universidade, Diego Trevizzan.

“O lançamento da 3ª Conferência Estadual da Zona Costeira representa mais um passo importante no compromisso do nosso estado com o desenvolvimento sustentável do nosso litoral. A cada edição, reforçamos o diálogo entre governo, academia, setor produtivo e sociedade civil, construindo de forma colaborativa soluções para uma gestão mais integrada e resiliente da zona costeira. E escolher Laguna como próxima sede simboliza o reconhecimento da importância histórica, ambiental e cultural do Sul do estado nesse processo”, destaca o secretário da Semae, Emerson Stein.

Foto: Reprodução/Secom SC

Na primeira quinzena de setembro deste ano, a conferência reuniu quase 300 pessoas nos dois dias de seminários e representantes técnicos e profissionais de todos os 41 municípios que integram o litoral catarinense. Os debates e a oficina técnica realizados no evento foram pensados com objetivo de debater os desafios e conhecer as perspectivas municipais relacionadas à gestão da ocupação litorânea no estado. Na conferência, realizada em parceria com a Univali, gestores e profissionais discutiram sobre os eixos temáticos: Cidades Costeiras Resilientes, Cultura Oceânica, Economia Azul e Governança Costeira. Prestigiaram a edição de 2025, gestores ambientais, técnicos, especialistas, lideranças comunitárias, empreendedores, estudantes e profissionais da área ambiental.



“A última edição foi um marco para o segmento ambiental, reunindo representantes dos 41 municípios litorâneos, especialistas e gestores em um diálogo qualificado sobre os desafios e oportunidades da gestão costeira. O evento consolidou propostas integradas para orientar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável do nosso litoral. O lançamento da 3ª conferência reafirma esse compromisso: seguir avançando, fortalecendo a governança e promovendo o equilíbrio entre conservação ambiental e desenvolvimento das cidades costeiras catarinenses”, destaca o secretário adjunto da Semae, Guilherme Dallacosta.