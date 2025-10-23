WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Folha Popular
APPATA
Império
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Seco
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Senado Federal

Girão cita PT e critica rombo de R$ 20 bilhões nos Correios

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (22), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) apontou a situação dos Correios e declarou que, "onde o PT põ...

23/10/2025 18h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (22), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) apontou a situação dos Correios e declarou que, "onde o PT põe a mão, quebra". Na semana passada, os Correios anunciaram que estão negociando empréstimos de R$ 20 bilhões para equilibrar sua situação financeira.

— São R$ 20 bilhões que os Correios estão negociando. Estão correndo com o pires na mão. Sabe para quê? Para equilibrar as contas. Quebraram em três anos algo que vinha dando lucro. É uma coisa impressionante! Botou a mão, quebra — criticou Girão.

O senador ressaltou que, devido àinadimplência, empresas que prestavam serviços aos Correios suspenderam seu atendimento (ele citou o caso da Unimed), prejudicando os funcionários da estatal.

— Os funcionários dos Correios não podem usar o plano porque ele foi suspenso por falta de pagamento — disse.

Para Girão, o aparelhamento político feito pelo PT tem prejudicado várias estatais, não apenas os Correios. A expressão "aparelhamento político" se refere à ocupação de cargos públicos por pessoas indicadas por um determinado grupo político, independentemente da capacidade técnica ou gerencial de quem ocupa essas posições.

— Uma das marcas deste governo perdulário do Lula tem sido o aparelhamento e o consequente prejuízo das estatais brasileiras — afirmou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A lei prevê a divisão de parte do valor arrecadado pelas bets entre atletas, clubes e federações - Foto: Freepik R$ 767 milhões em jogo: Congresso discute divisão do dinheiro das bets
Presidida por Rodrigo Pacheco, comissão para atualização do Código Civil discutiu como adaptá-lo à realidade tecnológica e às novas formas de relação entre pessoas, empresas e Estado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Código Civil deve incorporar novas realidades sociais, dizem juristas
Presidente da CPMI pediu que advogados de convocados contatem comissão até o final de semana para marcar oitivas - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Viana ameaça prisão para convocados que postergam depoimento à CPMI do INSS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
25°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
25°

Sensação

2.82 km/h

Vento

45%

Umidade

Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Sala
Fitness
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
Tenente Portela - RS
APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Unimed
Meganet
Fitness
F&J Santos
Últimas notícias
Há 5 minutos Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
Há 14 minutos APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado
Há 17 minutos Pelotas registra novo surto de doença meningocócica por sorogrupo diferente
Há 17 minutos Comissão aprova projeto que determina divulgação on-line de dados sobre veículos apreendidos
Há 17 minutos Girão cita PT e critica rombo de R$ 20 bilhões nos Correios
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Império
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Fitness
Unimed
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
Império
Seco
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Seco
Tarzan
Meganet
Império
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados