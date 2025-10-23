Girão cita PT e critica rombo de R$ 20 bilhões nos Correios

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (22), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) apontou a situação dos Correios e declarou que, "onde o PT põe a mão, quebra". Na semana passada, os Correios anunciaram que estão negociando empréstimos de R$ 20 bilhões para equilibrar sua situação financeira.

— São R$ 20 bilhões que os Correios estão negociando. Estão correndo com o pires na mão. Sabe para quê? Para equilibrar as contas. Quebraram em três anos algo que vinha dando lucro. É uma coisa impressionante! Botou a mão, quebra — criticou Girão.

O senador ressaltou que, devido àinadimplência, empresas que prestavam serviços aos Correios suspenderam seu atendimento (ele citou o caso da Unimed), prejudicando os funcionários da estatal.

— Os funcionários dos Correios não podem usar o plano porque ele foi suspenso por falta de pagamento — disse.

Para Girão, o aparelhamento político feito pelo PT tem prejudicado várias estatais, não apenas os Correios. A expressão "aparelhamento político" se refere à ocupação de cargos públicos por pessoas indicadas por um determinado grupo político, independentemente da capacidade técnica ou gerencial de quem ocupa essas posições.

— Uma das marcas deste governo perdulário do Lula tem sido o aparelhamento e o consequente prejuízo das estatais brasileiras — afirmou.