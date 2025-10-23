Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial

A cidade de Tenente Portela está em contagem regressiva para receber a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial, que acontece entre os dias 21 e 23 de novembro, na Avenida Santa Rosa, nas imediações do Clube Comercial. A entrada é gratuita para todas as atividades, incluindo feiras, atrações culturais e shows.

O lançamento oficial do evento ocorreu na noite de quarta-feira, 22, na Pizzaria Al Capone, reunindo expositores, apoiadores, promotores e representantes da imprensa. O encontro marcou o início da preparação final para uma das maiores feiras já realizadas no município.

Durante o lançamento, os organizadores apresentaram a programação completa, a estrutura do evento e as expectativas para esta edição, que promete movimentar a economia local e regional.

A Feira Negócios Daqui tem como principal objetivo valorizar o empreendedorismo local, impulsionar o comércio e os serviços e criar oportunidades de negócios para empresas e produtores da região. O evento contará com diversos segmentos, incluindo agricultura familiar, agroindústrias, cultura indígena, artesanato e comércio em geral.

Um dos diferenciais desta edição é o caráter solidário. A Associação de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM) foram escolhidos para coordenar a praça de alimentação da feira. As duas entidades, reconhecidas pelo importante trabalho na área da segurança pública, serão responsáveis pela organização e comercialização de lanches e bebidas durante toda a programação.

Os lucros obtidos serão revertidos às próprias instituições, com apoio de empresas locais que ajudarão a viabilizar o serviço.

Ao todo, cerca de 120 expositores locais participarão do evento. Os empreendedores não precisarão pagar pela exposição de seus produtos e serviços, o que reforça o compromisso da feira em valorizar a economia local e fortalecer os negócios regionais.

A 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial é uma realização da Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da ACISA e da Emater/RS, patrocínio da Corsan e financiamento do Pró-Cultura RS, por meio da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Sexta-feira – 21/11

10h – Abertura dos Pavilhões

14h – Encontro da Melhor Idade

• Escolha do Rei e Rainha

• Animação: Banda Eventos

21h – Dile Viola e Mathias

23h30 – Júnior e Cézar

01h – Encerramento

Sábado – 22/11

9h – Solenidade de Abertura

10h – Abertura dos Pavilhões

14h – Festival Danças Daqui

17h – Desfile de Moda

22h – Roger e Gustavo

00h – Banda Aesa

2h – Encerramento

Domingo – 23/11

10h – Abertura dos Pavilhões

14h – Cão Curso

16h – Grupo Tô Di Boa

18h – Encerramento