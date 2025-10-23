WhatsApp

Tenente Portela

Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial

Evento acontece de 21 a 23 de novembro e deve reunir mais de 120 expositores locais

23/10/2025 18h31
Por: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos

A cidade de Tenente Portela está em contagem regressiva para receber a 4ª edição da Feira Negócios Daqui – Multissetorial, que acontece entre os dias 21 e 23 de novembro, na Avenida Santa Rosa, nas imediações do Clube Comercial. A entrada é gratuita para todas as atividades, incluindo feiras, atrações culturais e shows.

O lançamento oficial do evento ocorreu na noite de quarta-feira, 22, na Pizzaria Al Capone, reunindo expositores, apoiadores, promotores e representantes da imprensa. O encontro marcou o início da preparação final para uma das maiores feiras já realizadas no município.
Durante o lançamento, os organizadores apresentaram a programação completa, a estrutura do evento e as expectativas para esta edição, que promete movimentar a economia local e regional.

A Feira Negócios Daqui tem como principal objetivo valorizar o empreendedorismo local, impulsionar o comércio e os serviços e criar oportunidades de negócios para empresas e produtores da região. O evento contará com diversos segmentos, incluindo agricultura familiar, agroindústrias, cultura indígena, artesanato e comércio em geral.

Um dos diferenciais desta edição é o caráter solidário. A Associação de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela e o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM) foram escolhidos para coordenar a praça de alimentação da feira. As duas entidades, reconhecidas pelo importante trabalho na área da segurança pública, serão responsáveis pela organização e comercialização de lanches e bebidas durante toda a programação.
Os lucros obtidos serão revertidos às próprias instituições, com apoio de empresas locais que ajudarão a viabilizar o serviço.

Ao todo, cerca de 120 expositores locais participarão do evento. Os empreendedores não precisarão pagar pela exposição de seus produtos e serviços, o que reforça o compromisso da feira em valorizar a economia local e fortalecer os negócios regionais.

A 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial é uma realização da Prefeitura de Tenente Portela, com apoio da ACISA e da Emater/RS, patrocínio da Corsan e financiamento do Pró-Cultura RS, por meio da Secretaria da Cultura e do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Sexta-feira – 21/11
10h – Abertura dos Pavilhões
14h – Encontro da Melhor Idade
  • Escolha do Rei e Rainha
  • Animação: Banda Eventos
21h – Dile Viola e Mathias
23h30 – Júnior e Cézar
01h – Encerramento

Sábado – 22/11
9h – Solenidade de Abertura
10h – Abertura dos Pavilhões
14h – Festival Danças Daqui
17h – Desfile de Moda
22h – Roger e Gustavo
00h – Banda Aesa
2h – Encerramento

Domingo – 23/11
10h – Abertura dos Pavilhões
14h – Cão Curso
16h – Grupo Tô Di Boa
18h – Encerramento

Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
