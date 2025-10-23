WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Niederle
Lazzaretti
Seco
Meganet
Império
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
APPATA
Fitness
Folha Popular
F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Vista Gaúcha

FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS

Evento celebrou trajetória dos servidores inativos, promoveu integração e reforçou compromisso com a transparência

23/10/2025 19h04
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Em clima de confraternização e reconhecimento, o Fundo de Aposentadorias e Pensões (FAP) de Vista Gaúcha promoveu, na tarde de terça-feira, 21, o I Encontro dos Aposentados do RPPS. A iniciativa reuniu aposentados e pensionistas em uma programação voltada à valorização, integração e fortalecimento do vínculo entre os segurados e o Fundo Previdenciário.

O objetivo do evento foi celebrar a trajetória dos servidores inativos, proporcionar momentos de socialização e compartilhar informações sobre direitos previdenciários, gestão dos recursos e transparência administrativa.

O prefeito Claudemir José Locatelli esteve presente e reforçou o compromisso da Administração Municipal com a boa gestão e o respeito aos servidores ativos e inativos.

“Nosso dever é manter os recursos previdenciários em dia, prezar pela pontualidade nos repasses e valorizar todos que dedicaram e dedicam sua vida ao serviço público. Esse é um compromisso com o passado, o presente e o futuro do nosso município”, destacou o prefeito.

A programação contou com uma apresentação do professor e conselheiro Valtenir Pernambuco, dinâmicas interativas conduzidas pela equipe do RPPS e momentos de diálogo direto entre os segurados e a equipe técnica da previdência municipal.

Um dos pontos altos foi a homenagem aos servidores com maior tempo de contribuição, reconhecendo a dedicação e o legado desses profissionais para o fortalecimento do serviço público local. Cada homenageado recebeu um mimo simbólico como forma de agradecimento.

O encontro encerrou-se com um lanche especial de confraternização, proporcionando um ambiente acolhedor de reencontros e celebração.

Segundo a equipe organizadora, o evento marca o início do compartilhamento de uma nova missão, visão e valores do RPPS, simbolizando um novo momento de fortalecimento institucional.

“Mais do que um encontro, é um gesto de valorização e cuidado com quem fez e continua fazendo parte da história da Administração Pública Municipal. Também reafirma o compromisso do RPPS com a transparência, o diálogo e a boa gestão dos recursos previdenciários, com enfoque no Pro-Gestão”, destacou a direção do RPPS.

O I Encontro dos Aposentados do RPPS reforçou a importância de reconhecer o papel dos servidores que contribuíram para o desenvolvimento do município, fortalecendo laços e promovendo a valorização de quem construiu o serviço público com dedicação e compromisso ao longo dos anos.

Com informações da Rádio A Verdade

  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
  • FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões
© Tomaz Silva/Agência Brasil Rio lança Plano Verão para enfrentar mudança climática e calor extremo
Foto: Júlio Santos Tenente Portela se prepara para a 4ª Feira Negócios Daqui – Multissetorial
Vista GaúchaVista Gaúcha - RS Vista Gaúcha
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h07
18°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 13°
18°

Sensação

1.38 km/h

Vento

70%

Umidade

Sala
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Rádio Municipal
Império
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Império
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Sicoob
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS
Barra do Guarita - RS
Novos membros do Conselho de Desenvolvimento Rural tomam posse em Barra do Guarita
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Império
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Últimas notícias
Há 2 horas Mega-Sena não tem ganhador e prêmio acumula em R$ 95 milhões
Há 2 horas Caixa criará fundo imobiliário para levantar recursos para os Correios
Há 3 horas Ex-procurador não esclarece evolução patrimonial de R$ 18 milhões
Há 3 horas STF julgará se homem em união homoafetiva pode ter licença-maternidade
Há 3 horas STF inicia julgamento sobre criação do imposto sobre grandes fortunas
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Império
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Mais lidas
1
Há 7 dias Acidente em Miraguaí deixa uma pessoa ferida na localidade de Tronqueiras Trânsito
2
Há 6 dias Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar aniversário da filha em casa
3
Há 6 dias Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo
4
Há 4 dias Grupo de mulheres do DF acusa agência de modelos de golpe
5
Há 4 dias Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Império
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
F&J Santos
Seco
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados