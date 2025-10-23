FAP de Vista Gaúcha realiza I Encontro dos Aposentados do RPPS

Em clima de confraternização e reconhecimento, o Fundo de Aposentadorias e Pensões (FAP) de Vista Gaúcha promoveu, na tarde de terça-feira, 21, o I Encontro dos Aposentados do RPPS. A iniciativa reuniu aposentados e pensionistas em uma programação voltada à valorização, integração e fortalecimento do vínculo entre os segurados e o Fundo Previdenciário.

O objetivo do evento foi celebrar a trajetória dos servidores inativos, proporcionar momentos de socialização e compartilhar informações sobre direitos previdenciários, gestão dos recursos e transparência administrativa.

O prefeito Claudemir José Locatelli esteve presente e reforçou o compromisso da Administração Municipal com a boa gestão e o respeito aos servidores ativos e inativos.

“Nosso dever é manter os recursos previdenciários em dia, prezar pela pontualidade nos repasses e valorizar todos que dedicaram e dedicam sua vida ao serviço público. Esse é um compromisso com o passado, o presente e o futuro do nosso município”, destacou o prefeito.

A programação contou com uma apresentação do professor e conselheiro Valtenir Pernambuco, dinâmicas interativas conduzidas pela equipe do RPPS e momentos de diálogo direto entre os segurados e a equipe técnica da previdência municipal.

Um dos pontos altos foi a homenagem aos servidores com maior tempo de contribuição, reconhecendo a dedicação e o legado desses profissionais para o fortalecimento do serviço público local. Cada homenageado recebeu um mimo simbólico como forma de agradecimento.

O encontro encerrou-se com um lanche especial de confraternização, proporcionando um ambiente acolhedor de reencontros e celebração.

Segundo a equipe organizadora, o evento marca o início do compartilhamento de uma nova missão, visão e valores do RPPS, simbolizando um novo momento de fortalecimento institucional.

“Mais do que um encontro, é um gesto de valorização e cuidado com quem fez e continua fazendo parte da história da Administração Pública Municipal. Também reafirma o compromisso do RPPS com a transparência, o diálogo e a boa gestão dos recursos previdenciários, com enfoque no Pro-Gestão”, destacou a direção do RPPS.

O I Encontro dos Aposentados do RPPS reforçou a importância de reconhecer o papel dos servidores que contribuíram para o desenvolvimento do município, fortalecendo laços e promovendo a valorização de quem construiu o serviço público com dedicação e compromisso ao longo dos anos.

Com informações da Rádio A Verdade