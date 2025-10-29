WhatsApp

Geral

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões

Números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

29/10/2025 00h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 - 18 - 22 - 42 - 48 - 50

  • 12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada
  • 1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados