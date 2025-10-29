WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Seco
Folha Popular
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Niederle
Fitness
Sala
F&J Santos
Câmara

Câmara aprova criação de fundo para custear atuação da Defensoria Pública da União

Proposta vai ao Senado

29/10/2025 00h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1881/25, da Defensoria Pública da União (DPU), que cria um fundo para custear sua atuação institucional. O texto será enviado ao Senado.

Aprovado nesta terça-feira (28) na forma de um substitutivo do relator, deputado Luiz Carlos Busato (União-RS), o projeto cria o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, Promoção dos Direitos Fundamentais e Estruturação da Defensoria Pública da União (FDPU).

O fundo contará, em sua estrutura, com um conselho curador, um conselho gestor, um conselho fiscal e uma diretoria executiva. A composição e forma de designação dos conselheiros serão definidas em regulamento do defensor público-geral federal.

Recursos
O projeto lista como fontes de recursos do novo fundo os recursos orçamentários próprios, doações, dinheiro vindo da venda de equipamentos, veículos e outros materiais permanentes da defensoria, dinheiro obtido com taxas de inscrições em concursos organizados pelo órgão e transferências de outros fundos de natureza pública ou privada.

Também abastecerão o FDPU 5% das seguintes fontes:

  • custas no âmbito da Justiça da União de 1° e 2° graus;
  • multas aplicadas pelos magistrados em processos cíveis em razão da prática de ato atentatório ao exercício da jurisdição; e
  • recursos com a venda de bens móveis e imóveis considerados abandonados.

O projeto original previa 15% desses recursos para o fundo.

Já o saldo financeiro positivo apurado em balanço anual deve ser transferido para o exercício seguinte a crédito do próprio fundo.

Edifícios e reformas
Além de custear as atividades finalísticas da DPU, como orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, o dinheiro do fundo servirá ainda para construção, reforma ou ampliação de imóveis e compra de veículos, equipamentos, softwares e outros bens necessários à atuação institucional.

O projeto proíbe o uso da receita do FDPU em despesas com pessoal ou com verbas indenizatórias, inclusive seus encargos, exceto aquelas relacionadas às ações dos projetos e programas de melhoria do atendimento à população e à lotação dos defensores públicos em regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional.

Política de interiorização
Para o relator, deputado Luiz Carlos Busato, o fundo é instrumento estratégico para viabilizar projetos estruturantes, ampliar a presença institucional em áreas remotas e de difícil acesso e consolidar a atuação integrada da Defensoria Pública da União pelo país.

"O fundo permitirá o fortalecimento da política de interiorização da DPU, conforme prevê a Constituição. Tal comando, até hoje parcialmente descumprido, constitui uma dívida histórica com as populações mais afastadas dos grandes centros, frequentemente privadas de assistência jurídica integral e gratuita", afirmou.

Segundo Busato, enquanto o Judiciário no âmbito da União possui orçamento acima de R$ 67 bilhões, e o Ministério Público mais de R$ 10 bilhões, a DPU possui R$ 800 milhões em caixa. "Essa desproporção compromete estruturalmente a capacidade da DPU de expandir sua presença institucional e de atender com efetividade a população em situação de vulnerabilidade", declarou.

Busato ressaltou ainda que a interiorização da DPU tende a gerar economia ao Judiciário, ao reduzir a necessidade de nomeação de advogados dativos, profissionais privados nomeados por juiz e remunerados pelo Estado para atuar em processos judiciais em nome de pessoas que não têm condições de pagar por um advogado.

"O aumento da capilaridade da DPU contribui para racionalizar o funcionamento da Justiça Federal, garantindo maior previsibilidade orçamentária e redução de despesas vinculadas à atuação supletiva da advocacia privada", disse o relator.

Debate em Plenário
 Durante o debate em Plenário, o deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR) disse que o projeto corrige "um pouco" a falha do Estado em relação ao funcionamento da Defensoria. "Esses 5% representam a condição de a Defensoria Pública da União estar em mais comarcas", afirmou, em relação a aplicar 5% das custas processuais da Justiça Federal em serviços da defensoria.

O deputado Bohn Gass (PT-RS) destacou que a criação do fundo permitirá uma presença da Defensoria Pública estruturada em todos os recantos do país. "Queremos que o cidadão brasileiro tenha a mão estendida de um defensor quando precisar para defender seus direitos."

A deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) afirmou que o fundo é a verdadeira reparação histórica da entidade. "Prezamos pelo direito da minoria. Onde o Estado nem chegou, é a Defensoria Pública que está chegando", disse.

Apesar de elogiar a atuação da defensoria, a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) afirmou que o fundo vai aumentar ainda mais o tamanho do Estado brasileiro. "Quando a gente vê Defensoria Pública e Ministério Público dependendo de emenda parlamentar é porque a coisa está muito feia, muito errada. O sistema de justiça tem de funcionar independente da cor do chapéu do parlamentar."

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Ipiranga
Unimed
Lazzaretti
Sala
Fitness
Agro Niederle
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Meganet
Sicoob
Sicoob
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Sala
Mecânica Jaime
Seco
Meganet
APPATA
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ipiranga
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Rádio Municipal
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
APPATA
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Império
Seu Manoel
Fitness
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados