Folha Popular
Tenente Portela

Shows de Roger & Gustavo e Banda AESA animam o sábado da Feira Negócios Daqui

Programação ocorre no dia 22 de novembro e integra as atividades da feira que movimenta a economia local

29/10/2025 09h07
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

De 21 a 23 de novembro, a Avenida Santa Rosa, nas imediações do Clube Comercial, será palco da 4ª Feira Negócios Daqui, evento que valoriza o empreendedorismo local e fortalece a economia de Tenente Portela.

A feira reúne empresas, empreendedores e comunidade em um espaço dedicado à integração, oportunidades de negócios e entretenimento.

A programação musical do sábado, 22 de novembro, promete animar o público com dois grandes shows. Às 22h, a dupla Roger & Gustavo sobe ao palco trazendo sucessos do sertanejo nacional e um repertório que vem conquistando público em todo o Brasil.

Na sequência, à meia-noite (00h), a festa continua com o baile da Banda AESA, grupo regional que tem se destacado pela nova proposta do tradicional bailão, ganhando espaço e reconhecimento no Sul do país.

Entrada gratuita
Avenida Santa Rosa – Tenente Portela

