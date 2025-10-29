Shows de Roger & Gustavo e Banda AESA animam o sábado da Feira Negócios Daqui

De 21 a 23 de novembro, a Avenida Santa Rosa, nas imediações do Clube Comercial, será palco da 4ª Feira Negócios Daqui, evento que valoriza o empreendedorismo local e fortalece a economia de Tenente Portela.

A feira reúne empresas, empreendedores e comunidade em um espaço dedicado à integração, oportunidades de negócios e entretenimento.

A programação musical do sábado, 22 de novembro, promete animar o público com dois grandes shows. Às 22h, a dupla Roger & Gustavo sobe ao palco trazendo sucessos do sertanejo nacional e um repertório que vem conquistando público em todo o Brasil.

Na sequência, à meia-noite (00h), a festa continua com o baile da Banda AESA, grupo regional que tem se destacado pela nova proposta do tradicional bailão, ganhando espaço e reconhecimento no Sul do país.

Entrada gratuita

Avenida Santa Rosa – Tenente Portela