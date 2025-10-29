Administração Municipal distribui kits de proteção a funcionários da Educação

A Administração Municipal de Tenente Portela iniciou na terça-feira, 28, a entrega de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais de serviços gerais e às funcionárias responsáveis pela limpeza das unidades da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa busca garantir mais segurança e melhores condições de trabalho aos servidores responsáveis pela manutenção e organização das escolas.

Ao todo, serão distribuídos 42 kits, compostos por camiseta, avental e sapato de segurança, itens considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades diárias com conforto e proteção.

O prefeito Rosemar Sala e a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, destacaram que a ação reforça o compromisso do governo municipal com a valorização dos trabalhadores que atuam nas escolas.

Segundo eles, investir em condições adequadas de trabalho é fundamental para fortalecer a qualidade da educação e reconhecer o papel dos profissionais que contribuem diretamente para o ambiente escolar e o bem-estar dos estudantes.