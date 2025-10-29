WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Sicoob
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Fitness
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tenente Portela

Administração Municipal distribui kits de proteção a funcionários da Educação

Ao todo, 42 servidores receberão camiseta, avental e calçado de segurança.

29/10/2025 09h11
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Administração Municipal de Tenente Portela iniciou na terça-feira, 28, a entrega de kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos profissionais de serviços gerais e às funcionárias responsáveis pela limpeza das unidades da Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa busca garantir mais segurança e melhores condições de trabalho aos servidores responsáveis pela manutenção e organização das escolas.

Ao todo, serão distribuídos 42 kits, compostos por camiseta, avental e sapato de segurança, itens considerados essenciais para o desenvolvimento das atividades diárias com conforto e proteção.

O prefeito Rosemar Sala e a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, destacaram que a ação reforça o compromisso do governo municipal com a valorização dos trabalhadores que atuam nas escolas.

Segundo eles, investir em condições adequadas de trabalho é fundamental para fortalecer a qualidade da educação e reconhecer o papel dos profissionais que contribuem diretamente para o ambiente escolar e o bem-estar dos estudantes.

  • Administração Municipal distribui kits de proteção a funcionários da Educação
  • Administração Municipal distribui kits de proteção a funcionários da Educação
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Governo Leite é destaque internacional sobre resiliência na educação no enfrentamento às enchentes no Rio Grande do Sul
Foto: Divulgação Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Ler ensina empatia a crianças, diz presidente da Biblioteca Nacional
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Agro Niederle
Fitness
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Meganet
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Seco
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
APPATA
Seco
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Seco
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Unimed
F&J Santos
Fitness
APPATA
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Lazzaretti
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados