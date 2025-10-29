CRAS e Conselho Tutelar de Derrubadas integram debate regional sobre políticas de proteção social

Na segunda-feira, 20, ocorreu uma reunião da Comissão Mista na sala de audiências do Fórum de Tenente Portela (RS). O encontro teve como objetivo discutir demandas e fortalecer o trabalho conjunto entre as instituições participantes, buscando soluções cooperadas para situações que envolvem o sistema de garantia de direitos.

Representando o município de Derrubadas, participaram a psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Fernanda Furini, e as conselheiras tutelares Lurdes Cemin Urban e Maria Antônia Guetz.

O encontro contou ainda com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Poder Judiciário, Ministério Público e de municípios da Comarca de Tenente Portela: Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Tenente Portela e Miraguaí.

A Comissão Mista atua como uma instância de cooperação e estudo de demandas, com foco na formulação de soluções que contribuam para a gestão eficiente das ações institucionais, garantindo acesso à Justiça e fortalecendo a articulação entre os órgãos envolvidos.

Essa foi a primeira participação de representantes da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social e do Conselho Tutelar de Derrubadas na reunião da Comissão.

Para a psicóloga Fernanda Furini, o momento foi de aprendizado e integração:

“Foi um espaço de troca, escuta e diálogo, no qual pudemos apresentar dúvidas relacionadas às demandas dos municípios junto ao Judiciário, Ministério Público e OAB. A reunião contribuiu para pensarmos alternativas conjuntas e fortalecer um trabalho alinhado e eficaz”, destacou.