WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Império
Folha Popular
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Unimed
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Seco
Derrubadas

CRAS e Conselho Tutelar de Derrubadas integram debate regional sobre políticas de proteção social

Encontro discutiu ações conjuntas entre órgãos municipais, Judiciário, Ministério Público e OAB.

29/10/2025 09h19
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na segunda-feira, 20, ocorreu uma reunião da Comissão Mista na sala de audiências do Fórum de Tenente Portela (RS). O encontro teve como objetivo discutir demandas e fortalecer o trabalho conjunto entre as instituições participantes, buscando soluções cooperadas para situações que envolvem o sistema de garantia de direitos.

Representando o município de Derrubadas, participaram a psicóloga do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Fernanda Furini, e as conselheiras tutelares Lurdes Cemin Urban e Maria Antônia Guetz.

O encontro contou ainda com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Poder Judiciário, Ministério Público e de municípios da Comarca de Tenente Portela: Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Tenente Portela e Miraguaí.

A Comissão Mista atua como uma instância de cooperação e estudo de demandas, com foco na formulação de soluções que contribuam para a gestão eficiente das ações institucionais, garantindo acesso à Justiça e fortalecendo a articulação entre os órgãos envolvidos.

Essa foi a primeira participação de representantes da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social e do Conselho Tutelar de Derrubadas na reunião da Comissão.

Para a psicóloga Fernanda Furini, o momento foi de aprendizado e integração:

“Foi um espaço de troca, escuta e diálogo, no qual pudemos apresentar dúvidas relacionadas às demandas dos municípios junto ao Judiciário, Ministério Público e OAB. A reunião contribuiu para pensarmos alternativas conjuntas e fortalecer um trabalho alinhado e eficaz”, destacou.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula ficou "estarrecido" com número de mortos no Rio, diz Lewandowski
© Tânia Rêgo/Agência Brasil "Não era razoável", diz PF sobre planejamento da operação no Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil Mães de mortos questionam operação no Rio: “Arrancaram o braço dele
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Unimed
Lazzaretti
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Império
Ipiranga
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Fitness
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Sicredi
Sicoob
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Tarzan
Rádio Municipal
Meganet
Raffaelli
APPATA
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Mercado do povo
Sala
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Meganet
Sicoob
Tarzan
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
APPATA
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Seco
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Meganet
Império
APPATA
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados