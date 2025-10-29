WhatsApp

Miraguaí

Miraguaí terá Rua Coberta com recursos de emenda parlamentar

Investimento será aplicado em espaço de convivência e eventos ao lado da Praça Central.

29/10/2025 09h25
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O município de Miraguaí confirmou o recebimento de uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, destinada pelo deputado federal licenciado Carlos Gomes (Republicanos), atual secretário estadual da Habitação. O recurso já está disponível na conta da Prefeitura e será utilizado para a construção da Rua Coberta, uma demanda aguardada pela comunidade.

A articulação para o envio da verba contou com a participação do presidente da Câmara de Vereadores, José Soares, do vice-prefeito Ricardo Fink e do presidente do Republicanos em Miraguaí e atual secretário municipal de Habitação, Diego Afonso Calson.

A estrutura será construída na Avenida Presidente Vargas, ao lado da Praça Central, e deverá se tornar um novo espaço destinado à convivência, eventos e atividades culturais, fortalecendo o lazer e a integração comunitária.

A iniciativa destaca a atuação conjunta das lideranças do município com representantes estaduais e federais, resultando em investimentos voltados ao desenvolvimento local e à oferta de novos espaços públicos para a população.

Com informações da Rádio Líder

  Miraguaí terá Rua Coberta com recursos de emenda parlamentar
