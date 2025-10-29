Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), publicou edital para o Concurso de Escolha das Soberanas do Município.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro e devem ser realizadas presencialmente no Departamento de Cultura.

Podem participar jovens com idade mínima de 16 anos completos e máxima de 25 anos até a data da inscrição.

O concurso tem como objetivo selecionar as representantes oficiais do município para eventos e ações institucionais, promovendo a cultura local e o fortalecimento da identidade miraguaiense.

O edital completo, contendo todas as regras e informações, pode ser acessado no site oficial do município.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7