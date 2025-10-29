Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil

O Instituto Estadual de Educação Fagundes Varela, de Miraguaí, foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 59 mil, destinada pelo deputado estadual Paparico Bachi (PL). A confirmação foi feita pela diretora da instituição, professora Eliane Guterres.

De acordo com o parlamentar, o recurso será operacionalizado por meio do Instrumento de Programação – Autonomia Financeira, Pedagógica e de Manutenção das Escolas de Educação Básica (EP), vinculado à Secretaria da Educação. A emenda tem como objetivo fortalecer a gestão democrática do ensino público estadual, abrangendo a educação básica, profissional e técnica.

A diretora Eliane Guterres informou que o valor será aplicado na aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas de aula, contribuindo para a melhoria do ambiente escolar.

“Agradecemos ao deputado Paparico Bachi pela destinação do recurso, que trará benefícios significativos para nossa comunidade escolar. Seu compromisso com a educação e atenção às necessidades da nossa escola contribuem para a construção de um ambiente mais adequado para nossos estudantes”, destacou a diretora.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7