WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Sala
APPATA
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Niederle
Sicoob
Mercado do povo
Folha Popular
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Geral

Mortes no Rio ganham repercussão internacional

Número de vítimas fatais pode passar de 100

29/10/2025 10h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A operação deflagrada pelo governo do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28), contra a facção Comando Vermelho, teve repercussão internacional por conta das dezenas de mortes. Oficialmente, são 64 óbitos – incluindo quatro policiais –, mas os números finais devem passar de 100. Outros países e entidades internacionais também se manifestaram diante do alto nível de letalidade.

A ONU (Organização das Nações Unidas) fez um post, no fim da noite de ontem, em seu perfil na rede X (antigo Twitter), onde escreveu: Brasil: estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que já teria resultado na morte de mais de 60 pessoas, incluindo quatro policiais. Esta operação letal reforça a tendência de consequências extremamente fatais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Relembramos às autoridades suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos e instamos a realização de investigações rápidas e eficazes”.

O jornal inglês The Guardian publicou matéria com o título: “Brasil: ao menos 64 mortos no dia mais violento do Rio de Janeiro em meio a batidas policiais”.

A seguir, a publicação escreveu: “A operação — a mais letal da história do Rio — começou de madrugada e teve intensa troca de tiros nos arredores das favelas do Alemão e Penha, onde moram cerca de 300 mil pessoas”. E complementou: “Fotos terríveis com alguns dos jovens homens mortos se espalharam pelas redes sociais”.

Tiroteios

O espanhol El País cravou em sua reportagem sobre a operação que o “Rio de Janeiro vive uma jornada de caos colossal e intensos tiroteios por uma ação policial contra o crime organizado que já é a mais letal da história da cidade brasileira”.

O Le Figaro , importante jornal da França, relata em sua reportagem que há muita “contestação sobre a eficácia destas operações policiais de grande porte no Rio de Janeiro, no entanto, elas são comuns na cidade”.

O New York Times chamou a ação policial de “a mais mortal da história do Rio, com quatro policiais mortos e, ao menos, 60 pessoas mortas. Foi um ataque aos ‘narcoterroristas’, disse o governador do estado”.

O periódico argentino Clarín reproduziu o post de um brasileiro e estampou em seu site: “não é Gaza, é o Rio”.

O número oficial de mortos deve aumentar nas próximas horas desta quarta-feira (29). Já há mais de 50 corpos entregues às autoridades pela população local.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula ficou "estarrecido" com número de mortos no Rio, diz Lewandowski
© Tânia Rêgo/Agência Brasil "Não era razoável", diz PF sobre planejamento da operação no Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil Mães de mortos questionam operação no Rio: “Arrancaram o braço dele
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Seco
Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Sala
Sicoob
F&J Santos
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
F&J Santos
Sicoob
Império
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Fitness
Lazzaretti
Meganet
Sala
Império
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Unimed
APPATA
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Fitness
Tarzan
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados