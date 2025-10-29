WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Niederle
Império
Folha Popular
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Ipiranga
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
APPATA
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Senado Federal

Sancionada lei que institui o Dia Nacional do Acolhimento do Paciente Oncológico

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou na terça-feira (28) a Lei 15.241, de 2025 , que institui o Dia Nacional do Acolh...

29/10/2025 11h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O dia 3 de março será voltado à conscientização sobre tratamento humanizado a pacientes com câncer - Foto: Crédito: Hospital do Amor
O dia 3 de março será voltado à conscientização sobre tratamento humanizado a pacientes com câncer - Foto: Crédito: Hospital do Amor

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou na terça-feira (28) a Lei 15.241, de 2025 , que institui o Dia Nacional do Acolhimento do Paciente Oncológico. A data para estimular um tratamento humanizado aos pacientes com câncer será lembrada anualmente no dia 3 de março. A lei foi publicada noDiário Oficial da Uniãonesta quarta-feira (29).

Pela norma, na semana que compreender o Dia Nacional do Acolhimento do Paciente Oncológico, serão realizadas atividades voltadas à conscientização sobre o tema. A nova lei determina também que será definida identidade visual para a propaganda oficial sobre o Dia Nacional do Acolhimento do Paciente Oncológico no mês de sua comemoração, identificado como Março Laranja. Busca-se, assim, uma uniformidade sobre o dia, aumentando a eficiência de sua divulgação e o alcance da conscientização.

A lei é originária do Projeto de Lei (PL) 2.875/2023 , do senador Romário (PL-RJ), e teve como relatora a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em novembro de 2023 e seguiu para a Câmara dos Deputados, onde foi aprovada em julho de 2025.

Segundo Romário, espera-se aumentar a sensibilização e a conscientização da população sobre a importância do processo de acolhimento. Para ele, essa medida pode incentivar os profissionais da saúde a oferecer um atendimento mais humanizado e empático, capaz de atender às necessidades físicas, emocionais e psicológicas dos pacientes.

A ideia é que o acolhimento seja trabalhado em várias frentes, como, por exemplo: proporcionar ao paciente um ambiente que lhe permita sentir-se seguro e confiante durante o tratamento; estimular a prevenção, através de campanhas de conscientização e educação para a saúde, e reinserir o paciente oncológico no mercado de trabalho. Busca-se, além disso, incentivar a implementação de políticas públicas voltadas à humanização do tratamento do câncer.

De acordo com o autor, o acolhimento pode incluir diversas ações, como a escuta ativa e o diálogo aberto e franco, a oferta de informações claras e precisas sobre a doença e o tratamento, o respeito às individualidades e aos valores de cada paciente, o suporte emocional e psicológico e a assistência integral, desde a detecção até o tratamento e acompanhamento da doença. Envolve também acesso da população a terapias com comprovação científica na melhora da qualidade de vida do paciente durante e após o tratamento, mas que não são oferecidas a todos os pacientes, a exemplo de fisioterapia, orientação nutricional, acupuntura e promoção de saúde mental e de atividade física.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Rádio Municipal
APPATA
Mercado do povo
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Império
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Fitness
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
F&J Santos
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Mercado Balestrin
Meganet
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Seco
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Ipiranga
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
Império
Sicredi
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Fitness
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sala
Raffaelli
APPATA
Império
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados