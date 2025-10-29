WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Meganet
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Niederle
Tarzan
Unimed
Folha Popular
Seu Manoel
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Geral

Defensoria Pública critica aumento da letalidade policial no Rio

Instituição criticou a Operação Contenção realizada ontem na capital

29/10/2025 12h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Eusébio Gomes/TV Brasil
© Eusébio Gomes/TV Brasil

A Defensoria Pública da União (DPU) repudiou, em nota, o aumento da violência e da letalidade policial no estado do Rio de Janeiro . Em nota divulgada nesta quarta-feira (29), a instituição de proteção aos direitos humanos e assistência jurídica criticou a chamada Operação Contenção , que as forças de segurança pública do estado deflagraram ontem (28).

“Para a DPU, ações estatais de segurança pública não podem resultar em execuções sumárias, desaparecimentos ou violações de direitos humanos, sobretudo em comunidades historicamente marcadas por desigualdade, ausência de políticas sociais e exclusão institucional”, sustenta a instituição.

O número de mortos na ação policial nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense, já chega a 64, segundo informações oficiais divulgadas pelo governo estadual . Entre as vítimas, há quatro policiais – dois civis e dois do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Mais de 100 pessoas foram detidas e armas e munições apreendidas, incluindo 75 fuzis, pistolas e granadas. Segundo moradores das duas comunidades, o número de mortos é superior ao já confirmado. Nesta manhã, cerca de 60 corpos foram localizados e retirados de uma área de mata do Complexo da Penha.

Em nota, a DPU lembra que, em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) homologou parcialmente o plano de redução da letalidade policial apresentado pelo governo do Rio de Janeiro, estabelecendo parâmetros claros para a atuação das forças de segurança pública em territórios vulneráveis . Na prática, a Corte determinou a adoção de medidas complementares às operações policiais – consideradas excepcionais -, como a elaboração de planos de recuperação e reocupação territorial de áreas ocupadas por organizações criminosas.

“A decisão do Supremo reafirma o dever constitucional do Estado brasileiro de garantir a segurança pública em consonância com a proteção à vida, aos direitos humanos e à dignidade das pessoas, sobretudo da população negra, pobre e periférica – historicamente mais atingida por operações de alta letalidade”, destacou a DPU, argumentando que o combate à criminalidade “deve ocorrer dentro dos limites da legalidade, com uso proporcional da força, transparência na apuração dos fatos e garantia do devido processo legal”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ontem, o governador Cláudio Castro assegurou a jornalistas que a Operação Contenção foi autorizada pelo Poder Judiciário e acompanhada pelo Ministério Público estadual. Ainda assim, o próprio Castro admitiu que a ação pode ter excedido “os limites e as competências” do governo estadual.

“Esta operação tem muito pouco a ver com segurança pública. Ela é uma operação de defesa. [Porque] esta é uma guerra que está passando os limites que o estado [do Rio de Janeiro] deveria estar defendendo sozinho. Para uma guerra desta, que nada tem a ver com a segurança urbana, deveríamos ter um apoio muito maior. Neste momento, talvez até de Forças Armadas”, propôs Castro, se referindo ao poder bélico e financeiro das organizações criminosas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula ficou "estarrecido" com número de mortos no Rio, diz Lewandowski
© Tânia Rêgo/Agência Brasil "Não era razoável", diz PF sobre planejamento da operação no Rio
© Tomaz Silva/Agência Brasil Mães de mortos questionam operação no Rio: “Arrancaram o braço dele
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

F&J Santos
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Raffaelli
Fitness
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Lazzaretti
Sala
Tarzan
Meganet
Mecânica Jaime
Império
Ponto Grill
Fitness
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Raffaelli
Unimed
APPATA
Sicoob
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Fitness
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Mercado do povo
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Ipiranga
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Seco
Raffaelli
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Fitness
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Império
Unimed
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados