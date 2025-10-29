WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Raffaelli
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Seu Manoel
Império
Fitness
Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ipiranga
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Senado Federal

Poder público deve dar assistência integral a adolescente dependente de droga

O poder público terá de proporcionar assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes químicos ou com problemas deco...

29/10/2025 12h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, no DF: lei inclui no ECA a garantia de atendimento multiprofissional - Foto: Lia de Paula/Agência Senado
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, no DF: lei inclui no ECA a garantia de atendimento multiprofissional - Foto: Lia de Paula/Agência Senado

O poder público terá de proporcionar assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes químicos ou com problemas decorrentes do uso de drogas.

É o que determina a Lei 15.243 , sancionada pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU).

Esse atendimento deve promover a proteção da saúde física e mental e o bem-estar social das crianças e adolescentes. O poder público também terá de promover campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas.

A nova lei, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), deve entrar em vigor 120 dias após a publicação.

A dependência de drogas lícitas ou ilícitas é considerada doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e tem tratamento. Na rede pública, o atendimento é oferecido nos centros de atenção psicossocial (Caps), em unidades básicas de saúde e em hospitais públicos (como os hospitais universitários) e unidades especializadas.

Projeto do Senado

A norma é resultado de um projeto de lei do Senado. Apresentado em 2011 pelo então senador Eduardo Amorim (CE), o PLS 408/2011 foi aprovado em decisão final na Comissão de Assuntos Socias (CAS) em 2012. Enviado à Câmara, permaneceu em tramitação por quase 13 anos. Em julho deste ano, foi aprovado pelos deputados (sob o número PL 4.767/2012 ) e enviado à sanção.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

APPATA
Seco
Ponto Grill
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Raffaelli
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Agro Niederle
Lazzaretti
Ipiranga
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Raffaelli
Sala
Império
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Tarzan
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Ipiranga
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Sala
Unimed
Sicoob
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Meganet
Seco
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Mecânica Jaime
Império
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados