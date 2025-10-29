WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Fitness
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Unimed
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Senado Federal

Regulamentação da quiropraxia é aprovada pela CAS e vai à Câmara

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (29) a regulamentação da profissão de quiropraxista. Pelo texto aprovado, o profiss...

29/10/2025 12h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O PL 2.850/2021 foi aprovado de forma definitiva pelo Senado e será enviado à Câmara - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O PL 2.850/2021 foi aprovado de forma definitiva pelo Senado e será enviado à Câmara - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (29) a regulamentação da profissão de quiropraxista. Pelo texto aprovado, o profissional — que restaura o alinhamento da coluna com as mãos para aliviar dores e estimular a recuperação natural do corpo — deverá ter diploma e se sujeitar a um futuro conselho federal.A proposta segue para a Câmara dos Deputados, salvo se ao menos nove senadores pedirem sua análise no Plenário do Senado.

Da ex-senadora Kátia Abreu (TO), o Projeto de Lei (PL) 2.850/2021 recebeu apoio do relator na CAS, o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), para quem a falta de regras específicas e fiscalização leva pessoas sem qualificação a exercer a atividade de forma inadequada.

— [A] regulamentação impulsiona a criação de cursos, fomenta a pesquisa científica e reduz os custos com tratamentos médicos mais invasivos [...]. Eu tenho total reconhecimento por esses profissionais que já me tiraram de várias crises sem precisar tomar a medicação — disse.

O projeto define a quiropraxia como a área de saúde que diagnostica, trata e previne problemas do sistema neuro-músculo-esquelético. Isso inclui articulações, músculos, tendões, ossos, nervos e outras estruturas responsáveis pelo movimento do corpo.

Diploma obrigatório

De acordo com o PL 2.850/2021, poderá exercer a profissão quem tiver diploma de bacharelado em quiropraxia. O curso deve ser feito em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Quem atua na área há pelo menos dez anos e que seja aprovado em exame de proficiência poderá exercer a atividade mesmo sem diploma. Os dez anos de atuação serão contados a partir da publicação da lei, caso o projeto também seja aprovado pelos deputados.

Atuar na profissão em desacordo com essas normas sujeitará o infrator à contravenção penal de exercício ilegal da profissão. A pena é de prisão simples, de 15 dias a três meses, ou multa, segundo a Lei das Contravenções Penais.

Fiscalização

A profissão será supervisionada por um conselho federal e pelos conselhos regionais de quiropraxia, a serem criados. Cada quiropraxista deverá se inscrever no respectivo conselho regional e seguir o código de ética a ser elaborado pelo conselho federal.

Será atividade privativa desses profissionais:

  • realizar consultorias e pareceres sobre a área de conhecimento;
  • dirigir cursos de graduação em Quiropraxia;
  • participar de bancas examinadoras e da elaboração de provas de concursos públicos para contratação de quiropraxista, entre outras funções.

Requerimentos

A CAS aprovou também o requerimento da senadora Dra. Eudócia (PL-AL) para debate sobre a criação da campanha Março Borgonha, para conscientizar sobre o diagnóstico precoce do mieloma múltiplo — câncer de células sanguíneas ( REQ 96/2025 - CAS ). A campanha é proposta no PL 2.364/2021 .

Outra audiência pública aprovada será sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 19/2024 , que reduz a jornada dos profissionais de enfermagem para 30 horas semanais, sem impactar o piso salarial da categoria. O pedido também foi feito por Dra. Eudócia ( REQ 85/2025 - CAS ).

A CAS ainda deve debater a importância do custeio da Previdência Social ( REQ 95/2025 - CAS ). Dra. Eudócia leu o requerimento do senador Paulo Paim (PT-RS), no qual aponta riscos para o financiamento da Previdência Social:

  • a pejotização (quando um funcionário é contratado como se fosse uma empresa);
  • a terceirização (quando uma empresa contrata outra para prestar serviços, ao invés de contratar funcionários diretamente);
  • e a precarização do trabalho pelas empresas de aplicativos.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Seco
Meganet
Império
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Tarzan
Sala
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
F&J Santos
Lazzaretti
Raffaelli
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Império
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Meganet
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Sala
Império
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Fitness
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados