WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Niederle
Seco
Lazzaretti
Ipiranga
Folha Popular
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
Câmara

Câmara indica Edvaldo Nilo de Almeida para recondução ao CNMP; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou a indicação, por 411 votos a 6 e 8 abstenções, de Edvaldo Nilo de Almeida para ser reconduzido ao Conselho Nacional ...

29/10/2025 12h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou a indicação, por 411 votos a 6 e 8 abstenções, de Edvaldo Nilo de Almeida para ser reconduzido ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na vaga que cabe à Casa. Os mandatos no conselho são de dois anos, permitida uma recondução.

Currículo
Procurador do Distrito Federal, Edvaldo Nilo de Almeida é professor nas faculdades Ibmec. Graduado pela Universidade Salvador (Unifacs), possui mestrado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

O que é o CNMP
O CNMP atua no controle da gestão administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros. Dos 14 integrantes, um é indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado.

O conselho, presidido pelo procurador-geral da República, tem mais sete nomes escolhidos pelo Ministério Público. Os seis restantes devem ser sabatinados e aprovados pelo Senado antes de serem nomeados pelo presidente da República.

Mais informações a seguir

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Unimed
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Império
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Sicoob
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Raffaelli
APPATA
Império
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Meganet
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
Sicredi
Sala
F&J Santos
Império
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Sicredi
Fitness
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Império
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Meganet
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Fitness
Seco
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados