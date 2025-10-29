WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Sicredi
Folha Popular
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Seco
Fitness
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Império
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Niederle
Sala
APPATA
Câmara

Deputado comenta megaoperação contra crime organizado no RJ; ouça

Aluisio Mendes também anunciou a votação da PEC da Segurança ainda neste ano; ele é presidente da comissão que analisa a proposta

29/10/2025 13h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a chamada PEC da Segurança Pública ( PEC 18/25 ), deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA), disse que a proposta deve ser até o fim do ano.

Mendes concedeu entrevista à Rádio Câmara nesta quarta-feira (29), no dia seguinte à megaoperação desencadeada pelas forças de segurança no Rio de Janeiro contra o crime organizado.

Dezenas de pessoas, incluindo quatro policiais, morreram na operação carioca. As cenas chocaram o país e repercutiram no Congresso.

Sem prioridade
Na avaliação de Aluisio Mendes, toda vez que há episódios como o da megaoperação no Rio de Janeiro, busca-se uma solução rápida para o problema da violência. Ele afirma, no entanto, que, historicamente, a segurança pública não tem sido tratada como prioridade pelos governos.

Aluisio Mendes concorda que a PEC da Segurança Pública é importante, mas alerta que, sozinha, a proposta não vai resolver a questão.

“Nossa estimativa era entregar esse projeto no ano que vem, no começo do ano que vem. Mas conversando com o deputado Mendonça Filho (União-PE) [que é o relator da proposta], nós vamos fazer um esforço concentrado, para que a gente consiga entregar ao Plenário para o debate ainda no mês de dezembro, antes do final desse ano.”

A proposta
A PEC da Segurança Pública foi encaminhada pelo governo ao Congresso com o objetivo de ampliar a integração e coordenação entre os diferentes níveis federativos e órgãos de segurança.

A proposta constitucionaliza o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), amparado atualmente por uma lei ordinária ( Lei 13.675/18 ).

O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está sendo analisado por uma comissão especial, antes de ir ao Plenário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Seu Manoel
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Mercado do povo
Unimed
Sala
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Tarzan
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Império
Unimed
Seu Manoel
Seco
Agro Niederle
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Ipiranga
Seco
Sicredi
APPATA
Sicoob
Unimed
Sala
Sicredi
Raffaelli
Império
Fitness
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Seu Manoel
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados