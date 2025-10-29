WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Sicoob
Folha Popular
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Niederle
Império
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Câmara

Comissão aprova suspensão de parcelas do Minha Casa, Minha Vida nos casos de calamidade pública

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

29/10/2025 13h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que suspende o pagamento de financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida para afetados por calamidades públicas.

Para ter direito à suspensão, o titular do contrato deverá pedir à prefeitura uma declaração de que o seu imóvel foi afetado. A suspensão não afetará parcelas que já estavam em atraso 60 dias antes da data da decretação da calamidade.

A proposta aprovada é a versão do relator, deputado João Daniel (PT-SE), para o Projeto de Lei 1877/24 , do deputado Alexandre Lindenmeyer (PT-RS). O original suspendia empréstimos públicos e privados, mas, em vez disso, o relator decidiu alterar apenas as regras sobre financiamentos do Minha Casa, Minha Vida .

Com as mudanças, João Daniel restringiu o escopo da iniciativa. “Uma condição muito abrangente pode trazer insegurança jurídica para os empreendedores e repercussão sobre os custos dos imóveis e das prestações, o que traria efeitos deletérios para a população mais pobre”, argumentou o relator no parecer.

Principais pontos
Pelo substitutivo aprovado, as prestações do Minha Casa, Minha Vida serão suspensas por até 180 dias para imóveis diretamente afetados por estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. O texto também proíbe que os beneficiários sejam inscritos em cadastros de proteção ao crédito.

Durante o período de suspensão, os contratos ficarão isentos de penalidades ou acréscimos moratórios. Os valores não pagos durante a crise serão adicionados ao saldo devedor do contrato para pagamento diluído nas prestações futuras.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Império
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Sicredi
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Tarzan
Império
Unimed
F&J Santos
APPATA
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Ipiranga
Fitness
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
Império
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Seco
Lazzaretti
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Tarzan
Fitness
Seu Manoel
Império
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
APPATA
Seco
F&J Santos
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados