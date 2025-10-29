WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Folha Popular
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Meganet
Niederle
Rádio Municipal
Justiça

MPRJ acompanha desdobramentos da Operação Contenção em favelas do Rio

Ação está sendo realizada nos complexos do Alemão e da Penha

29/10/2025 13h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) está acompanhando os desdobramentos da operação Contenção realizada nessa terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, zona norte da capital fluminense. A instituição atua por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ) e de seu Plantão de Monitoramento, para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635, que disciplina operações policiais em comunidades do Estado. A informação foi divulgada pelo MPRJ nesta quarta-feira (29).

ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e é um instrumento de controle de constitucionalidade utilizado para garantir que atos do poder público não violem princípios essenciais da Constituição Federal. Ela serve para proteger direitos e valores fundamentais quando não há outro recurso legal cabível.

O procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, se encontra em contato permanente com as equipes e monitora continuamente a situação.

Técnicos periciais foram enviados ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de perícia independente, seguindo atribuições legais. As informações referentes aos desdobramentos da operação foram encaminhadas pelo Plantão de Monitoramento para a análise da 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Moraes manda governador do Rio prestar esclarecimentos sobre operação
© Arquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil Gilmar Mendes diz que operação policial no Rio é "lamentável episódio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil PGR diz que aguarda esclarecimentos de Castro para avaliar medidas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Meganet
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Seco
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
Tarzan
Unimed
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Império
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
Mecânica Jaime
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Sicredi
Tarzan
APPATA
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Meganet
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
APPATA
Ipiranga
Império
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Tarzan
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Império
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados