WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Unimed
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
Império
Raffaelli
Niederle
APPATA
Meganet
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Senado Federal

CPI do Crime Organizado será instalada na terça-feira, informa Davi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a CPI do Crime Organizado será instalada na terça-feira (4). Segundo Davi, a decisão foi toma...

29/10/2025 15h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Para Davi, 'é hora de enfrentar o crime organizado com a união de todas as instituições do Estado brasileiro' - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Para Davi, 'é hora de enfrentar o crime organizado com a união de todas as instituições do Estado brasileiro' - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a CPI do Crime Organizado será instalada na terça-feira (4). Segundo Davi, a decisão foi tomada em entendimento com o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), proponente da comissão .

Por meio de suas redes sociais, Davi lembrou que a CPI vai apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. Na visão do presidente, “é hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”.

A decisão de Davi vem no encalço de uma operação das Polícias Militar e Civil nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, nessa terça-feira (28), como forma de enfrentamento de grupos do crime organizado. O governo do estado informou mais de 100 prisões e 119 mortos na operação.

PEC da Segurança

O líder da oposição, senador Rogério Marinho (PL-RN), criticou o governo federal, que, segundo ele, não teria atendido a pedidos do governo do Rio de Janeiro para a operação. Na visão do senador, não é a PEC da Segurança ( PEC 18/2025 ) que vai resolver o problema, pois a proposta daria uma espécie de domínio para o governo federal. A proposta foi entregue ao Congresso Nacional em abril e aguarda votação na Câmara dos Deputados.

Rogério Marinho disse que o presidente Lula tem “uma visão bizarra” sobre segurança pública que “tem muito mais a ver com a proteção aos criminosos” e com "o desprezo pelos direitos da sociedade brasileira".

— O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma ponta de iceberg. Nós lamentamos a letalidade, que morram tantas pessoas. Mas você imaginar que vai imaginar que vai chegar em territórios faccionados para prender líderes, não vai acontecer — registrou Marinho.

O senador Izalci Lucas (PL-DF) criticou o que chamou de falta de política de Estado. Ele disse achar difícil que a PEC da Segurança Pública seja aprovada da forma como foi enviada pelo governo, pois o que "o governo quer é criar uma polícia deles".

— A gente precisa tomar muito cuidado. O tráfico está tomando conta por falta de política pública — declarou.

Terror

Por outro lado, a senadora Teresa Leitão (PT-PE) afirmou que a operação policial no Rio de Janeiro, que ela classificou como a mais letal da história, mostra a necessidade de aprovação urgente da PEC da Segurança. Pelo X (antigo Twitter), a senadora registrou que “trabalhadoras e trabalhadores moram nas favelas e vivem aterrorizados com o crime organizado e a atuação das milícias”. Na opinião da senadora, “garantir a vida e a segurança deve ser interesse de todos. A morte e o terror jamais devem ser banalizados”.

O senador Humberto Costa (PT-PE) também foi a X para dizer que a população do Rio não pode ser refém de um terror que se disfarça de "combate ao crime". De acordo com o senador, “enquanto a segurança colapsa, o governo estadual se esconde em discursos políticos, falhando mais uma vez com quem mais precisa de proteção”.

O senador Alessandro Vieira propôs a CPI - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
O senador Alessandro Vieira propôs a CPI - Foto: Roque de Sá/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Império
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Seco
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Raffaelli
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Sicoob
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Império
APPATA
Seu Manoel
Meganet
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Seco
Tarzan
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 6 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Seco
Meganet
APPATA
Raffaelli
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Império
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Sala
Unimed
APPATA
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados