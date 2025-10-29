WhatsApp

Comissão aprova projeto que considera cuidado com filho como critério para definir pensão alimentícia

Proposta continua em análise na Câmara

29/10/2025 17h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera o Código Civil para incluir os cuidados efetivos dos pais com os filhos como critério na fixação do valor da pensão alimentícia.

O texto original – Projeto de Lei 2193/25, da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) – foi aprovado na forma do substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que propôs alterações de redação.

A relatora argumenta que a proposta está alinhada com esforços nacionais para valorizar o cuidado como atividade importante. “O texto reconhece o cuidado como essencial no cálculo da pensão alimentícia, enfrentando o desprestígio do trabalho não remunerado.”

Pelo texto, para definir o valor da pensão alimentícia, o juiz deverá considerar não apenas os recursos financeiros dos pais, mas também "o tempo e os cuidados efetivamente dedicados à criação, educação e bem-estar dos filhos, reconhecendo-se o valor social e econômico do trabalho de cuidado".

Próximas etapas
 O projeto será agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

