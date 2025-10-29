WhatsApp

Senado Federal

Programa de prevenção à depressão retorna para a Câmara

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (29), a criação do Programa Nacional de Prevenção à Depressão (PL 4.712/2019 ). O projeto recebeu...

29/10/2025 17h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto recebeu um texto substitutivo da senadora Leila Barros, relatora na Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O projeto recebeu um texto substitutivo da senadora Leila Barros, relatora na Comissão de Assuntos Sociais - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (29), a criação do Programa Nacional de Prevenção à Depressão (PL 4.712/2019 ). O projeto recebeu um texto substitutivo da senadora Leila Barros (PDT-DF), que foi relatora da matéria na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) . Como foi modificado no Senado, o projeto retorna para nova avaliação da Câmara dos Deputados.

Na versão original, do ex-deputado Gil Cutrim (MA), a matéria previa a criação do programa nacional e a instituição da Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão, celebrada em outubro. Entre as medidas previstas, havia ações de prevenção, campanhas educativas, tratamento adequado no Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolvimento de estratégias terapêuticas no combate à depressão.

No substitutivo, a senadora Leila Barros buscou aprimorar e reforçar as medidas sugeridas. O novo texto prevê diversas iniciativas para serem realizadas de forma permanente, não ficando limitadas apenas ao período da semana nacional.

Entre as principais medidas previstas, estão:

  • campanhas educativas e ações de prevenção, especialmente voltadas para crianças e adolescentes;
  • apoio a familiares e pessoas próximas de indivíduos com depressão;
  • divulgação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da doença;
  • combate ao preconceito social;
  • garantia da educação continuada dos profissionais de saúde;
  • divulgação de avanços obtidos em diagnóstico e tratamento; e
  • informações sobre formas de acesso à Rede de Atenção Psicossocial e à Atenção Primária à Saúde.
