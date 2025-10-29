WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Seu Manoel
Sala
Fitness
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
APPATA
Meganet
Unimed
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Niederle
Sicredi
Mecânica Jaime
Senado Federal

Senado confirma acordo entre Brasil e Itália sobre informações sigilosas

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto de decreto legislativo que ratifica o texto do Acordo sobre Proteção Mútua de Inform...

29/10/2025 18h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
O Plenário do Senado durante as votações desta quarta-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto de decreto legislativo que ratifica o texto do Acordo sobre Proteção Mútua de Informações Classificadas entre Brasil e Itália. O acordo tem regras comuns para tratamento e proteção de informações classificadas (que têm algum grau de sigilo). O projeto ( PDL 342/2024 )será promulgado.

Assinado em Brasília em 4 de julho de 2023, o acordo define padrões de segurança e equivalência entre os níveis de sigilo adotados pelos dois países, além de regras para acesso, transmissão, uso e proteção de dados sensíveis.

Também estabelece procedimentos em caso de violação de segurança, para garantir mais controle e rastreabilidade sobre o compartilhamento de informações entre governos e instituições parceiras.

Padrões de sigilo

Composto por 14 artigos, o acordo trata de temas como credenciais de segurança, contratos classificados, visitas oficiais a instalações com informações sigilosas, resolução de controvérsias e vigência.

O texto também define as autoridades nacionais responsáveis pela execução: no Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR); e, na Itália, o Departamento de Segurança e Informação para Segurança, vinculado à Presidência do Conselho de Ministros.

A equivalência dos níveis de sigilo — que vai de reservado a ultrassecreto — padroniza procedimentos e facilita a aplicação das normas pelos órgãos de segurança dos dois países.

Parecer

Para o relator da matéria, o senador Esperidião Amin (PP-SC), o acordo amplia a segurança jurídica no tratamento de informações sensíveis. De acordo com o seu parecer, o instrumento é um marco jurídico que reforça a confiança e a cooperação estratégica entre Brasil e Itália, em consonância com o art. 4º da Constituição Federal, que orienta as relações internacionais brasileiras pela cooperação e solidariedade entre os povos.

O texto recorda ainda a longa tradição de vínculos entre as duas nações, marcada pela presença de cerca de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil e 150 mil brasileiros residentes na Itália.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

APPATA
Ipiranga
Meganet
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Seco
Império
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Império
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
Fitness
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Mecânica Jaime
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
APPATA
Seco
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Império
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados