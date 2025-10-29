WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Folha Popular
Ipiranga
Tarzan
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Niederle
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Fitness
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Senado Federal

Confúcio cobra união de forças contra avanço do crime organizado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (29), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para a crise da segurança pública no país. Ele afi...

29/10/2025 18h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (29), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para a crise da segurança pública no país. Ele afirmou que a falta de integração entre as forças do Estado compromete a capacidade de enfrentar o crime organizado, que tem expandido a atuação em diferentes regiões do Brasil.

— É como se estivéssemos em um jogo desigual: eles com a tecnologia e nós com a burocracia. Basta olhar o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, em outros estados da Federação e em várias outras regiões do país. O Comando Vermelho se expandiu como rede empresarial, estruturada, conectada, com ramificações interestaduais e até internacionais. O crime age com coordenação e inteligência financeira, movimentando valores vultosos, que o Estado, por incrível que pareça, ainda não consegue rastrear com eficiência — disse.

Confúcio afirmou que o desafio vai além da esfera policial e envolve governança e inteligência institucional. Ele criticou a ausência de um banco de dados unificado para identificar e acompanhar integrantes das facções criminosas. Para o senador, cada instituição atua de forma isolada.

— Não podemos continuar anestesiados, assistindo ao avanço da criminalidade como se fosse uma fatalidade. Há o que fazer, e é preciso vontade, liderança, integração, coragem para reorganizar o Estado brasileiro. Segurança pública não se faz só com armas, faz-se com dados, com inteligência, com investigação, com estratégia, com a presença do Estado nas escolas, nas ruas e nas comunidades — ressaltou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h10
13°
Tempo nublado Máxima: 20° - Mínima: 11°
13°

Sensação

1.78 km/h

Vento

89%

Umidade

F&J Santos
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado do povo
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Sicredi
APPATA
Fitness
Unimed
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Império
Tarzan
Municípios
Miraguaí - RS
Instituto Fagundes Varela recebe emenda de R$ 59 mil
Miraguaí - RS
Miraguaí abre inscrições para Concurso de Soberanas
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Meganet
Sala
Mercado do povo
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Últimas notícias
Há 3 horas Deputados aprovam fim de limitação orçamentária para pagamento do seguro-defeso
Há 3 horas Mudanças em projeto sobre bens no IR permitem aumentar arrecadação sem gerar oneração, diz Motta
Há 3 horas Câmara aprova Porto Alegre como capital nacional do skate
Há 3 horas Governo anuncia os vencedores do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025
Há 7 horas Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Agro Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicredi
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
APPATA
Sala
Ipiranga
F&J Santos
Seco
Império
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 6 dias APAE de Tenente Portela comemora 44 anos de dedicação à inclusão e ao cuidado Evento solene marcará o lançamento do projeto “APAE 45 Anos de Carinho e Dedicação” e a apresentação do plano de ampliação da estrutura da instituição.
2
Há 7 dias Para senadores, médica é ‘laranja’ do marido, ex-procurador do INSS
3
Há 4 dias Reuniões para suspender tarifaço começam ainda hoje, diz Mauro Vieira
4
Há 6 dias Colisão entre carro e caminhão é registrada na RSC-163 em Barra do Guarita
5
Há 7 dias Governo de SP está impedido de demolir imóveis na Favela do Moinho
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Tarzan
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Império
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
APPATA
Império
Meganet
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Seco
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados